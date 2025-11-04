MP busca procesar a dos por fraude en la PNC

Las dos personas capturadas por su vinculación al caso que sigue por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) comparecieron este martes, 4 de noviembre a la audiencia de primera declaración en el Juzgado Sexto Penal para resolver su situación legal.
Durante la diligencia, el Ministerio Público (MP) le solicitó al juez que los sindicados fueran ligados a proceso penal por los delitos de fraude e incumplimiento de deberes.
Tras la petición, el órgano jurisdiccional suspendió la audiencia y programó su continuación para este miércoles 5 de noviembre, por lo que se espera que sea en esa jornada que se dé a conocer la resolución acerca de si enfrentarán o no proceso los señalados y si deberán permanecer en prisión.