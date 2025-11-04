Motorista choca contra camioneta en Zacapa

Un accidente de tránsito fue captado por cámaras de seguridad en Usumatlán, Zacapa, cuando un motorista que circulaba a exceso de velocidad intentó rebasar a un picop que transportaba carga y terminó impactando contra una camioneta estacionada.
En el video se observa cómo el motorista pierde el control antes de alcanzar al picop, no logra frenar y colisiona con la camioneta, provocando un estruendoso golpe que alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron a verificar lo sucedido.
De acuerdo con el reporte de Bomberos Municipales Departamentales, el conductor, identificado como Henry Osvaldo Hernández, de 22 años y residente en la aldea El Maguey, Usumatlán, fue trasladado al Hospital Regional de Zacapa con varios golpes en diferentes partes del cuerpo.
Las autoridades indicaron que, tras su recuperación, Hernández deberá responder por los daños causados, según medios locales.
Motoristas chocan de frente en Retalhuleu
Cámaras de seguridad también captaron el momento exacto en que dos motoristas chocaron de frente en la entrada de la colonia El Pedregal, zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se observa que un motociclista, que transportaba a dos menores de edad, circulaba correctamente por su carril.
Segundos después, otro motorista, aparentemente intentando rebasar a un tuc-tuc, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la motocicleta que llevaba a los menores. El impacto fue violento y ambos motociclistas, junto con los acompañantes, quedaron sobre el asfalto.
En el video se escuchan los gritos de los menores y se ve cómo varios vecinos corren a socorrerlos. Las motocicletas sufrieron daños considerables. Aunque no se reportaron fallecidos, se presume que los involucrados sufrieron golpes graves. El accidente habría ocurrido la noche del 2 de noviembre pasado.