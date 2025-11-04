 Motorista choca contra camioneta en Zacapa
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

Video registra el momento en que un motorista se estrella con camioneta al intentar rebasar un picop en Zacapa.

Compartir:
Motorista se estrella contra camioneta en Usumatlán, Zacapa., Redes sociales.
Motorista se estrella contra camioneta en Usumatlán, Zacapa. / FOTO: Redes sociales.

Un accidente de tránsito fue captado por cámaras de seguridad en Usumatlán, Zacapa, cuando un motorista que circulaba a exceso de velocidad intentó rebasar a un picop que transportaba carga y terminó impactando contra una camioneta estacionada.

En el video se observa cómo el motorista pierde el control antes de alcanzar al picop, no logra frenar y colisiona con la camioneta, provocando un estruendoso golpe que alertó a los vecinos de la zona, quienes salieron a verificar lo sucedido.

De acuerdo con el reporte de Bomberos Municipales Departamentales, el conductor, identificado como Henry Osvaldo Hernández, de 22 años y residente en la aldea El Maguey, Usumatlán, fue trasladado al Hospital Regional de Zacapa con varios golpes en diferentes partes del cuerpo.

Las autoridades indicaron que, tras su recuperación, Hernández deberá responder por los daños causados, según medios locales.

Motoristas chocan de frente en Retalhuleu

Cámaras de seguridad también captaron el momento exacto en que dos motoristas chocaron de frente en la entrada de la colonia El Pedregal, zona 6 de Retalhuleu. En las imágenes se observa que un motociclista, que transportaba a dos menores de edad, circulaba correctamente por su carril.

Segundos después, otro motorista, aparentemente intentando rebasar a un tuc-tuc, invadió el carril contrario y colisionó de frente con la motocicleta que llevaba a los menores. El impacto fue violento y ambos motociclistas, junto con los acompañantes, quedaron sobre el asfalto.

En el video se escuchan los gritos de los menores y se ve cómo varios vecinos corren a socorrerlos. Las motocicletas sufrieron daños considerables. Aunque no se reportaron fallecidos, se presume que los involucrados sufrieron golpes graves. El accidente habría ocurrido la noche del 2 de noviembre pasado.

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

Motoristas y menores involucrados en choque frontal en Retalhuleu.

En Portada

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reost
Nacionales

Exsubdirector de Fraijanes II enfrentará proceso tras fuga de reos

10:04 AM, Nov 04
Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatoriast
Deportes

Primer aficionado adquiere su boleto para los partidos de Guatemala en las Eliminatorias

07:44 AM, Nov 04
Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallecet
Nacionales

Trágico accidente en Escuintla: Piloto de bus fallece

09:35 AM, Nov 04
VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapat
Nacionales

VIDEO. Motorista intenta rebasar a picop y termina estrellándose contra camioneta en Zacapa

09:26 AM, Nov 04

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateSeguridadFutbol GuatemaltecoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos