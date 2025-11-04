 Accidente fatal: motorista pierde la vida en zona 6
Nacionales

Motorista muere tras accidente en zona 6

El conductor fue colisionado en el sector de la calle Martí.

Motorista muere tras accidente en zona 6
El accidente ocurrió en la calle Martí, zona 6. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un motorista perdió la vida en el marco de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este martes, 4 de noviembre, en la calle Martí y 19 avenida, zona 6 de la Ciudad de Guatemala.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron varias alertas donde se notificaba sobre un percance vial en este sector que había dejado a una persona lesionada, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades.

Cuando los técnicos en urgencias médicas acudieron al lugar, establecieron que sobre la cinta asfáltica había un hombre con múltiples traumas y en estado inconsciente.

De acuerdo con la información compartida, el motorista fue colisionado por el conductor de un vehículo, lo que le hizo perder el control del manubrio y caer, subriendo serias heridas.

"Al evaluarlo, se determinó que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes", dijo Hans Lemus, vocero de la institución.

Hasta el momento, el conductor fallecido no ha sido identificado, ya que no se localizaron documentos personales en el área y ninguna persona que lo conociera se presentó al punto del accidente.

