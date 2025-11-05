Accidente en bajada de Las Cañas deja una persona fallecida

Una persona murió como resultado de un accidente de tránsito que se produjo en horas de la madrugada de este miércoles, 5 de noviembre, a la altura del kilómetro 37, bajada de Las Cañas, ruta a Antigua Guatemala, departamento de Sacatepéquez.
Elementos de las estaciones de Bomberos Municipales Departamentales de San Bartolomé Milpas Altas y Jocotenango se presentaron al lugar tras ser notificados con respecto a una fuerte colisión que se había registrado.
A su llegada, los técnicos en urgencias médicas determinaron que en el referido punto se encontraba un camión volcado. En su interior, localizaron a una persona que había quedado atrapada entre la estructura.
Cecilio Chacaj, vocero de la institución de socorro, explicó que al evaluar al paciente se determinó que ya no contaba con signos vitales como consecuencia de los traumas y posibles fracturas que sufrió por el impacto.
"El personal de Bomberos Municipales Departamentales procederá a utilizar equipo de extricación vehicular para la recuperación del cuerpo", indicó.
Al área acudieron agentes de la Policía Nacional Civil, que cerraron el área para quedar a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público.
Mientras se desarrollaban las diligencias por parte de las autoridades, el paso quedó parcialmente cerrado. La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) habilitó un carril reversible con dirección a Antigua Guatemala.
Otros accidentes
Otro accidente vial ocurrió este miércoles en el kilómetro 63 de la ruta a San Martín Jilotepeque, en el departamento de Chimaltenango, donde un vehículo de transporte pesado con problemas en el sistema de frenos se salió de la cinta asfáltica y quedó al borde un de un barranco.
Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Santa Isabel Chimaltenango les brindaron asistencia a dos tripulantes del vehículo, quienes presentaban heridas menores y crisis nerviosa.
El personal del cuerpo de socorro se quedó en el lugar temporalmente en prevención.
Por aparte, Provial informó que una camioneta agrícola quedó varada en el kilómetro 50 de la ruta Interamericana (CA-1 Occidente), en jurisdicción de El Tejar, Chimaltenango, como consecuencia del desprendimiento de uno de sus neumáticos.
El hecho no dejó personas heridas, únicamente se reportaron daños materiales.