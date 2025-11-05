Querellas de diputados oficialistas contra juez y fiscal

Diputados oficialistas dieron a conocer este miércoles, 5 de noviembre, que presentaron querellas penales contra el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana; y la fiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Leonor Morales, debido ciertas prácticas que han desarrollado en los últimos meses y podrían ir contra la ley.
En una conferencia de prensa que brindaron los parlamentarios en la sede del Congreso, explicaron que las acciones legales fueron promovidas de manera conjunta por los 23 diputados electos por el Movimiento Semilla.
El diputado Raúl Barrera indicó que se trata de querellas penales planteadas durante la presente semana contra Orellana, Morales y demás fiscales que, en su opinión, "han instigado constantemente un rompimiento constitucional".
Asimismo, indicaron que estarán planteando solicitudes disciplinarias y administrativas, por las "graves infracciones" cometidas por los funcionarios señalados, de quienes consideraron que deben ser sancionados conforme a las leyes aplicables.
Todas las acciones penales y administrativas promovidas se sustentan por la posible comisión de los delitos de: abuso de autoridad, abuso de autoridad con propósito electoral, resoluciones violatorias a la Constitución y desobediencia.
* Con información de Omar Solís y Dayana Rashón, Emisoras Unidas.