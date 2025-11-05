Video expone inusual interacción entre motoristas en zona 9

Un video difundido en redes sociales generó controversia entre internautas debido a un extraño comportamiento entre motoristas registrado en la zona 9 capitalina, en cercanías del Parque de la Industria.
La grabación, captada por un automovilista, muestra a dos sujetos que viajan en motocicleta. Tras tomar una curva, estos se aproximan a otro motorista que circula solo. Luego de intercambiar algunas palabras breves, el conductor solitario entrega lo que aparenta ser una caja. Posteriormente mueve la cabeza en señal negativa, el otro motociclista acelera y ambas motos huyen del lugar.
Aunque la publicación original acusa un supuesto asalto, varios usuarios cuestionaron esa versión al considerar la actitud de los involucrados. Señalan que el motociclista que habría sido víctima no presenta reacción de alarma ni intenta detenerse, y que continúa su marcha a la misma velocidad que los otros individuos.
Eso no es asalto. Se ve que hicieron un cambio", escribieron algunos internautas, mientras que otros señalaron que la reacción común ante un robo sería detenerse o cambiar de dirección, algo que no ocurre en el material grabado.
Motoladrones en Guatemala
A pesar de las opiniones divididas, el video reavivó la preocupación ciudadana sobre los constantes ataques cometidos por delincuentes que utilizan motocicletas para operar, conocidos popularmente como motoladrones.
En diversos incidentes reportados por ciudadanos, se observa que los delincuentes suelen desplazarse en pareja: uno conduce mientras otro perpetrador aborda a las víctimas, ya sea para arrebatar pertenencias o intimidar con arma de fuego o arma blanca.
Los ataques suelen ser rápidos, aprovechando la facilidad de escapar entre el tráfico y utilizar rutas alternas para despistar a las autoridades.
Según reportes previos del Ministerio Público, estos grupos criminales han operado principalmente en áreas como Mixco y la Ciudad de Guatemala, especialmente en puntos como el Anillo Periférico, calzada Roosevelt, calzada Doroteo Guamuch, calzada San Juan, bulevar Los Próceres, avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul, entre otros sectores de alta circulación vehicular.
Además, se han registrado casos en donde aparentan averías mecánicas para acercarse a las víctimas, simulan accidentes, o se detienen frente a semáforos para sorprender a los conductores en plena vía pública.