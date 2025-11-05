El Juzgado Sexto Penal resolvió este miércoles, 5 de noviembre, ligar a proceso y beneficiar con medidas sustitutivas a dos integrantes de la junta receptora vinculados al caso que se sigue por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para agentes de la PNC.
Nacionales
Ligan a proceso a dos implicados en caso de uniformes de la PNC
Los señalados fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
- por Nancy Alvarez
- 15:36, Nov 05 2025
-
