 Ligan a proceso a dos implicados en caso de uniformes de la PNC
Nacionales

Ligan a proceso a dos implicados en caso de uniformes de la PNC

Los señalados fueron beneficiados con medidas sustitutivas.

Compartir:
Capturados por caso de supuestas anomalías en compra de uniformes de la PNC., Ángel Oliva/EU
Capturados por caso de supuestas anomalías en compra de uniformes de la PNC. / FOTO: Ángel Oliva/EU

El Juzgado Sexto Penal resolvió este miércoles, 5 de noviembre, ligar a proceso y beneficiar con medidas sustitutivas a dos integrantes de la junta receptora vinculados al caso que se sigue por supuestas irregularidades en la compra de uniformes para agentes de la PNC.

En Portada

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambientalt
Nacionales

Presidente Arévalo veta Decreto 9-2025 por considerarlo un retroceso ambiental

11:36 AM, Nov 05
El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideñat
Farándula

El Festival Árbol Gallo 2025 celebra 40 años de encender la magia navideña

01:05 PM, Nov 05
La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar los principios democráticost
Nacionales

La OEA insta a las instituciones de Guatemala a respetar "los principios democráticos"

12:02 PM, Nov 05
Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajadort
Nacionales

Fallece Antonio Arenales Forno, exdiputado y exembajador

10:43 AM, Nov 05

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosMundial 2026Noticias de GuatemalaCorrupción#64VueltaaGuateFutbol GuatemaltecoReal MadridSeguridad#liganacional
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos