 Rescatan a bebé abandonada en Sololá: Detalles
Rescatan a recién nacida abandonada en una banqueta en Sololá

La bebé fue encontrada frente a una agencia bancaria.

La PNC rescató a la bebé abandonada en Sololá., PNC
La PNC rescató a la bebé abandonada en Sololá. / FOTO: PNC

Una bebé recién nacida fue localizada este miércoles 5 de noviembre en la vía pública en un sector de la zona 2 del departamento de Sololá. La Policía Nacional Civil (PNC) llevó a cabo el rescate y coordinó con las instituciones correspondientes para su atención y protección.

Los vecinos se percataron de la presencia de la pequeña, que en medio de la madrugada fría permanecía sola sobre una banqueta, frente a una agencia bancaria. Por ello, se comunicaron con las fuerzas de seguridad.

"Gracias a la denuncia ciudadana y a la pronta acción por parte de policías de la comisaría 72 fue rescatada una bebé. Al momento de ser localizada estaba envuelta en sábanas", explicó un portavoz de la institución.

Agregó que el personal coordinó con Bomberos Voluntarios para que fuera trasladada a un hospital para su evaluación médica. Además, se realizó la coordinación con personal de la Procuraduría General de la Nación y con fiscales para continuar con la investigación y capturar a quien resulte responsable de este hecho.

* Le puede interesar:

Bebé abandonada en Huehuetenango

La PNC informó que en horas de la noche del pasado viernes 19 de septiembre fue localizada una bebé abandonada en el interior de un domicilio deshabitado ubicado en el caserío Agua Caliente, aldea Vega San Miguel, San Ildefonso, departamento de Huehuetenango.

Los integrantes de Consejos Comunitarios de Desarrollo (Cocodes) notificaron a las fuerzas de seguridad sobre el caso de una menor de edad que había sido hallada en este sector, por lo que de inmediato se coordinó el traslado de unidades al lugar.

Los agentes de la comisaría 43 se trasladaron al lugar, en compañía de personal del Centro de Atención Permanente (CAP) de ese municipio. Fue así que constataron que se trataba de una recién nacida que había sido abandonada dentro del inmueble.

