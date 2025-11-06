 Accidente en Ciudad Quetzal deja siete heridos
Siete heridos tras caer vehículo a barranco en ruta a Ciudad Quetzal

El carro impactó contra dos motoristas y después cayó a la hondonada.

Bomberos Municipales Departamentales
FOTO: Bomberos Municipales Departamentales

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró en horas de la noche del miércoles, 5 de noviembre, en el kilómetro 24 de la ruta hacia Ciudad Quetzal, en el municipio de San Juan Sacatepéquez, Guatemala.

Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que fueron alertados con respecto a un percance vial que había ocurrido en el sector, por lo que de inmediato se gestionó la presencia de unidades.

Según se informó, por causas no establecidas, el piloto de vehículo pierde el control del mismo colisionando con dos motoristas y posteriormente cae a un barranco de aproximadamente 50 metros de profundidad.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a varias personas que presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo.

"Elementos de la estación de Ciudad Quetzal, a bordo de las unidades ASJ-02 y AD-100, laboraron rescatando a siete personas a quienes se les brindó atención pre-hospitalaria y posteriormente las trasladaron a la emergencia del IGSS 7-19 y Hospital Roosevelt", dijo Cecilio Chacaj, vocero de la institución.

Otros accidentes

En las últimas horas se han reportado accidentes viales en diferentes puntos. Uno de estos ocurrió en el Kilómetro 47 de la ruta al Atlántico, donde fue localizado un vehículo volcado sobre la cinta asfáltica.

Elementos de Bomberos Municipales Departamentales de la estación de Sanarate, El Progreso brindaron atención pre-hospitalaria a una persona de sexo masculino, quien presentaba golpes en distintas regiones del cuerpo.

Por aparte, los Bomberos Voluntarios reportaron que unidades de la 22ª y 100ª compañías laboraron en el kilómetro 18.5 de la ruta Interamericana, donde rescataron a una persona que se encontraba atrapada entre los hierros retorcidos de un vehículo luego de un accidente de tránsito.

