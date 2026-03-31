Accidente múltiple en San Marcos: Bomberos atienden heridos

Cinco personas resultaron heridas luego de una colisión múltiple ocurrida este martes, 31 de marzo, en el kilómetro 240.03 del cantón Villa Flor, en el municipio de Pajapita, San Marcos, informaron los Bomberos Municipales Departamentales.
De acuerdo con el reporte, en el accidente estuvieron involucrados un microbús de pasajeros, un vehículo de transporte pesado y un triciclo. Socorristas se movilizaron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a los lesionados.
Según versiones de testigos, por causas que aún se desconocen, el vehículo que trasladaba pasajeros colisionó contra los otros dos transportes. Las autoridades correspondientes investigan el hecho para determinar las responsabilidades.
Piloto quedó atrapado
Los bomberos dieron a conocer que los heridos fueron identificados como Alfaro Vásquez, de 26 años; Abi Méndez, de 24; José Alberto Duarca, de 35; Cristian López, de 29; y Carlos Cifuentes, de 28 años, piloto del microbús, originario de Coatepeque, Quetzaltenango.
Cifuentes fue rescatado con equipo hidráulico, conocido como "quijada de la vida", debido a que había quedado atrapado. Presentaba una herida en la mano izquierda, trauma cerrado de tórax y múltiples golpes en distintas partes del cuerpo, por lo que fue estabilizado y trasladado hacia el Hospital Nacional de Coatepeque.
Los demás pacientes presentaban heridas, posibles fracturas y golpes en diferentes regiones del cuerpo. Tras ser estabilizados en el lugar, fueron trasladados hacia la emergencia del mismo centro asistencial.
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Accidente en ruta a El Salvador
Un accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este martes en el kilómetro 39 de la ruta hacia El Salvador (CA-1 Oriente), en jurisdicción del municipio de Villa Canales, Guatemala. Los cuerpos de socorro atendieron a las personas afectadas.
De acuerdo con la información compartida por los bomberos Voluntarios, se recibieron llamadas de emergencia en la institución donde se reportaba un percance vial colectivo en el referido punto, por lo que de inmediato se movilizaron las unidades al lugar.
Los técnicos en urgencias médicas de las 69ª y 127ª compañías y estación central localizaron en el lugar una unidad de transporte extraurbano volcada. Desde ese punto, trasladaron a un hospital a 12 personas y les brindaron asistencia en el lugar a otras que presentaban crisis nerviosa.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7