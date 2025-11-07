 Brutal accidente en la temida Vuelta de Bosarreyes
Nacionales

Video capta brutal accidente en la peligrosa Vuelta de Bosarreyes, en la Ruta Nacional 14

Impactante video muestra brutal accidente en la temida Vuelta de Bosarreyes.

Accidente de tránsito en la RN-14., Captura de pantalla video Facebook.
Accidente de tránsito en la RN-14. / FOTO: Captura de pantalla video Facebook.

Un video de una cámara de seguridad registró el momento exacto en que se produjo un brutal accidente de tránsito en la VueltaBosarreyes, kilómetro 76.3 de la Ruta Nacional 14, en jurisdicción de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. Las impactantes imágenes muestran a un vehículo negro que pierde el control, se sale de la pista y colisiona violentamente contra la señalización metálica instalada en el costado de la carretera.

El impacto fue tan fuerte que la estructura metálica se dobló parcialmente, sin embargo, la barrera evitó que el automóvil cayera hacia una zona boscosa que conecta con otro tramo carretero.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Municipal de Ciudad Vieja, el incidente dejó únicamente daños materiales, sin personas heridas. Las autoridades hicieron un llamado a los conductores a mantener la precaución, especialmente en este sector, conocido por su alta incidencia de percances.

Peligrosa Vuelta Bosarreyes

Según reportes de tránsito, la Vuelta Bosarreyes ha cobrado decenas de vidas, principalmente de motoristas. Vecinos del área la conocen también como la "vuelta del diablo", debido a los constantes accidentes que ocurren en el lugar. Muchos de estos involucran motocicletas o vehículos livianos que, al perder el control, impactan contra tráileres o contra las barreras metálicas que delimitan la carretera.

La Ruta Nacional 14 conecta los departamentos de Chimaltenango, Sacatepéquez y Escuintla, siendo uno de los corredores más transitados del occidente del país.

Curiosamente, en esa misma zona, otro video se hizo viral días atrás, aunque esta vez por un motivo más alentador: un conductor detuvo su vehículo en plena carretera para permitir que una enorme serpiente cruzara con seguridad. En la grabación se observa cómo el automovilista enciende las luces de emergencia y espera pacientemente a que el reptil termine de atravesar la vía, un gesto que generó miles de reacciones positivas en redes sociales.

