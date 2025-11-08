 UNE se desliga de su excandidato a Vicepresidente
Nacionales

UNE se desliga de su excandidato a Vicepresidente

El compañero de fórmula de Sandra Torres en las pasadas elecciones de 2023 presentó su renuncia al partido UNE.

Sandra Torres y Romeo Guerra inscritos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente., Foto Archivo
Sandra Torres y Romeo Guerra inscritos como candidatos a la presidencia y vicepresidencia, respectivamente. / FOTO: Foto Archivo

A través de un comunicado difundido este sábado 8 de noviembre, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) confirmó que Romeo Estuardo Guerra Lemus, excandidato a la vicepresidencia en 2023, junto a la presidenciable, Sandra Julieta Torres Cassanova, en las pasadas elecciones, presentó su renuncia al partido el 8 de septiembre de 2025.

La UNE indicó que Guerra Lemus ya no forma parte de la UNE en ninguna forma, ni se encuentra afiliado a la organización política.

"El señor Guerra Lemus no representa a la UNE en ningún espacio, instancia o circunstancia, ni de forma directa ni indirecta.", aclaró dicho partido. 

La UNE reiteró que las acciones, responsabilidades del señor Guerra Lemus no tienen relación alguna con la UNE. "La responsabilidad legal corresponde exclusivamente a cada persona; por tanto, la UNE no asume responsabilidad por actos personales ajenos.", añadió. 

Romeo Guerra Lemus, vicepresidenciable del partido UNE, quien fue pastor evangélico, expresó durante una entrevista a un medio de Quetzaltenango que formó parte de un proyecto de la NASA.

Lemus aseguró en su momento que fue parte del proyecto Challenger.

