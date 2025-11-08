UNE se desliga de su excandidato a Vicepresidente

A través de un comunicado difundido este sábado 8 de noviembre, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) confirmó que Romeo Estuardo Guerra Lemus, excandidato a la vicepresidencia en 2023, junto a la presidenciable, Sandra Julieta Torres Cassanova, en las pasadas elecciones, presentó su renuncia al partido el 8 de septiembre de 2025.
La UNE indicó que Guerra Lemus ya no forma parte de la UNE en ninguna forma, ni se encuentra afiliado a la organización política.
"El señor Guerra Lemus no representa a la UNE en ningún espacio, instancia o circunstancia, ni de forma directa ni indirecta.", aclaró dicho partido.
La UNE reiteró que las acciones, responsabilidades del señor Guerra Lemus no tienen relación alguna con la UNE. "La responsabilidad legal corresponde exclusivamente a cada persona; por tanto, la UNE no asume responsabilidad por actos personales ajenos.", añadió.
Romeo Guerra Lemus, vicepresidenciable del partido UNE, quien fue pastor evangélico, expresó durante una entrevista a un medio de Quetzaltenango que formó parte de un proyecto de la NASA.
Lemus aseguró en su momento que fue parte del proyecto Challenger.