Inauguran academia de educación vial para motoristas

La Municipalidad de Santa Catarina Pinula inauguró la Academia de Educación Vial para Motoristas, una iniciativa que busca reducir la cantidad de accidentes y fomentar una conducción responsable en el municipio y en el país.
La Academia de Educación Vial para Motoristas se encuentra sobre la calle principal de aldea del Carmen zona 10 de Santa Catarina Pinula y comenzará a funcionar este lunes 10 de noviembre.
El alcalde Sebastián Siero, indicó que el proyecto permitirá que algunos infractores cambien el pago de multas por la asistencia a los cursos, previa autorización del juzgado.
Las clases se impartirán entre semana por las tardes y los fines de semana, incluso para menores de edad, con el propósito de enseñarles el reglamento de tránsito. Más de 500 personas ya se han inscrito en esta primera fase, detalló.
El curso tendrá una duración de un mes, al finalizarlo los participantes podrán gestionar su licencia de conducir, indicó. La academia ofrecerá motocicletas para quienes no tengan una propia, y todo el programa será completamente gratuito.
El funcionario indicó que se busca resolver la cantidad de accidentes en el municipio, ya que más del 45% de la población guatemalteca a nivel nacional se mueve en motocicleta, por la necesidad de transporte para poder ir a trabajar.
"La mayoría de accidentes, lamentablemente resultan en pérdidas fatales o paran en el hospital con fracturas y traumas que después les pasa la factura el resto de la vida, porque no solo es el rato que le ponen a uno el yeso o los clavos sino ya después uno queda pues con algún tipo de complicaciones o malestares a lo largo de la vida y todo esto se da porque no sabemos manejar moto", indicó Sierro.
El alcalde agregó que a partir de este lunes 10 de noviembre se le va a enseñar a manejar motocicleta a la población.
Agregó que la iniciativa además de reducir el número de accidentes, busca reducir la cantidad de multas que se imponen, "En lugar de pagar usted la multa van a poder aplicar con el juzgado a que el castigo no sea un castigo económico, sino que el castigo sea venir a sacar su curso porque nuestra intención no es estar poniendo multas económicas, nuestra intención es que ustedes aprendan a manejar la moto y que aprendan a respetar las leyes de tránsito", concluyó el alcalde.
