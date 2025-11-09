 Matan a dos motoristas en zonas 5 y 8
Nacionales

Matan a dos motoristas en zonas 5 y 8

En distintos hechos de violencia dos motoristas fueron atacados durante la madrugada de este domingo.

El conductor de una motocicleta fue asesinado en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle zona 8., Foto Bomberos Municipales
El conductor de una motocicleta fue asesinado en la calzada Atanasio Tzul y 40 calle zona 8. / FOTO: Foto Bomberos Municipales

Durante la madrugada de este domingo 9 de noviembre se registró la muerte de dos motoristas, en dos hechos de violencia distintos. 

En la calzada Atanasio Tzul y 40 calle zona 8  se registro un ataque armado, por lo que al lugar acudió personal de Bomberos Municipales, quienes localizaron a un hombre de 20 años con varias heridas de arma de fuego. 

Debido a la gravedad de las heridas la víctima ya no contaba con signos vitales, cerca del cuerpo fue localizada una motocicleta. 

En la 32 avenida y 13 calle de la colonia El Edén en la zona 5 paramédicos de Bomberos Municipales localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años, sin vida a consecuencia de varias heridas de arma de fuego.

A un costado de la víctima se localizó una motocicleta, posiblemente de su propiedad. 

En otro hecho de violencia reportado en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, los paramédicos de Bomberos Municipales le brindaron los primeros auxilios a un hombre de 23 años, quien presentaba heridas de arma de fuego.

Tras ser estabilizado fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.

A la altura del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, se registró un incidente armado que dejó como resultado una persona fallecida y dos más heridas.

Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Bárcena y Santa Isabel, Villa Nueva, brindaron atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.

En el lugar quedó una persona fallecida, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para las diligencias legales y el procesamiento de la escena.

Motorista choca contra un árbol en calzada San Juan

Bomberos Municipales reportaron la muerte de siete personas en accidentes de tránsito, en su mayoría de motocicleta.

