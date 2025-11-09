Matan a dos motoristas en zonas 5 y 8

Durante la madrugada de este domingo 9 de noviembre se registró la muerte de dos motoristas, en dos hechos de violencia distintos.
En la calzada Atanasio Tzul y 40 calle zona 8 se registro un ataque armado, por lo que al lugar acudió personal de Bomberos Municipales, quienes localizaron a un hombre de 20 años con varias heridas de arma de fuego.
Debido a la gravedad de las heridas la víctima ya no contaba con signos vitales, cerca del cuerpo fue localizada una motocicleta.
En la 32 avenida y 13 calle de la colonia El Edén en la zona 5 paramédicos de Bomberos Municipales localizaron a un hombre de aproximadamente 35 años, sin vida a consecuencia de varias heridas de arma de fuego.
A un costado de la víctima se localizó una motocicleta, posiblemente de su propiedad.
En otro hecho de violencia reportado en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, los paramédicos de Bomberos Municipales le brindaron los primeros auxilios a un hombre de 23 años, quien presentaba heridas de arma de fuego.
Tras ser estabilizado fue trasladado a la emergencia del Hospital Roosevelt.
A la altura del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, se registró un incidente armado que dejó como resultado una persona fallecida y dos más heridas.
Elementos de los Bomberos Municipales Departamentales de las estaciones de Bárcena y Santa Isabel, Villa Nueva, brindaron atención prehospitalaria a los heridos y posteriormente los trasladaron a la emergencia del Hospital de Villa Nueva.
En el lugar quedó una persona fallecida, por lo que se notificó a las autoridades correspondientes para las diligencias legales y el procesamiento de la escena.