 Accidente de bus en ruta Interamericana: Varios heridos
Nacionales

Varios heridos tras accidente de bus en ruta Interamericana

El percance vial ocurrió en el Km. 107, en el sector de Chupol.

Varias personas resultaron heridas en el marco de un accidente de tránsito que se registró este lunes, 10 de noviembre, en el kilómetro 107 de la ruta Interamericana, con dirección hacia la Ciudad de Guatemala, en el sector de Chupol.

Por causas no establecidas, el conductor de un bus extraurbano de las rutas de San Marcos perdió el control del volante y esto generó que saliera de la cinta asfáltica y quedara volcado en el referido sector.

Al observar este incidente, los transeúntes se comunicaron con los Bomberos Voluntarios para solicitar apoyo, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia.

A su llegada, los técnicos en urgencias médicas localizaron a 12 personas heridas, quienes fueron rescatadas del interior del bus y llevadas al Hospital Nacional de Sololá.

"Para liberar al piloto de la unidad de transporte colectivo fue necesario utilizar equipo hidráulico de rescate vehicular", explicó Hans Lemus, vocero de la institución.

Hasta el momento, ninguno de los afectados ha sido identificado.

En el área donde se registró el accidente se mantiene un cierre vehicular parcial debido a que hay unidades de socorro trabajando y también hay presencia de las fuerzas de seguridad.

