 Frente frío trae lluvias y bajas temperaturas a Guatemala
Nacionales

Frente frío trae lluvias y bajas temperaturas a Guatemala

El Insivumeh anunció la llegada de un nuevo frente frío que generará lluvias, fuertes vientos y noches más frías en gran parte del país, especialmente en el norte y occidente.

frio.jpg
FOTO:

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer este lunes 10 de noviembre que se espera el paso de un nuevo frente frío por el territorio guatemalteco, por lo que se estarían presentando lluvias y un leve descenso en la temperatura en diferentes regiones.

José María Rodríguez, pronosticador de la institución, detalló que asociado a este fenómeno se pronostica que hoy se presenten acumulados muy significativos, principalmente en el Caribe, Franja Transversal del Norte y Petén, por lo que se recomienda precaución ante posibles crecidas de ríos, inundaciones y movimientos en masa. No se descartan lluvias aisladas en el resto del territorio nacional. Ya sea la Boca Costa y suroccidente, con actividad eléctrica en horas del a tarde.

En cuanto al pronóstico de temperatura, el experto detalló que se prevé un leve descenso durante el día, principalmente del norte al centro del país, debido a la cobertura nubosa. La región con mayores temperaturas sería la costa sur, con entre 30 y 35 grados.

"Sin embargo, se pronostican noches muy frías, principalmente en los lugares más elevados de occidente y altiplano central", añadió el delegado del Insivumeh.

Asimismo, explicó que para hoy se esperan velocidades aceleradas del viento, principalmente viento norte, en el altiplano central, valles de oriente y algunas zonas de occidente, con velocidades entre los 30 y 40 kilómetros por hora.

