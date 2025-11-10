Jorge López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario

El Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer este lunes, 10 de noviembre, que Jorge Guillermo López Dellachiessa fue nombrado director general del Sistema Penitenciario, después de que hace aproximadamente un mes fue destituido su antecesor por el caso de la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
Por medio de sus redes sociales, la cartera compartió información con respecto a la llegada del nuevo director. Se indicó que fue juramentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y quedó formalmente en posesión del cargo.
Asimismo, se difundió el video del momento en el que se llevó a cabo la toma del juramento, donde se escucha a Villeda felicitar al nuevo director. "Esperamos mucho de usted y a partir de aquí empieza la renovación de nuestro Sistema Penitenciario", le expresó.
"Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria", enfatizó la institución sobre la llegada del nuevo funcionario.
Agregó que la labor del nuevo director será clave para garantizar una mayor eficiencia y seguridad en los centros de reclusión, con el objetivo de mejorar las condiciones de los recintos y reforzar el sistema de control y supervisión, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.
Cambios en el Sistema Penitenciario
El pasado 13 de octubre, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer la remoción del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Asimismo, notificó que se aplicaron cambios de autoridades en ese centro y otros tres después de los incidentes.
El anuncio se hizo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que no maquillaría la realidad y no intentaría esconder lo que ocurrió con respecto a la evasión de los privados de libertad, ya que es un tema primordial.
"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente, es algo que no debió suceder, a mí también me ha causado indignación, no he aceptado ninguna excusa de ninguno", expresó.
* Con información de David Alvarado y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7