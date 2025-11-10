 Jorge López Dellachiessa, director del Sistema Penitenciario
Nacionales

Jorge López Dellachiessa es nombrado director del Sistema Penitenciario

El ministerio de Gobernación confirmó el nombramiento del nuevo titular de Presidios.

Compartir:
Jorge López Dellachiessa es juramentado como director del Sistema Penitenciario., Gobierno de Guatemala
Jorge López Dellachiessa es juramentado como director del Sistema Penitenciario. / FOTO: Gobierno de Guatemala

El Ministerio de Gobernación (Mingob) dio a conocer este lunes, 10 de noviembre, que Jorge Guillermo López Dellachiessa fue nombrado director general del Sistema Penitenciario, después de que hace aproximadamente un mes fue destituido su antecesor por el caso de la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.

Por medio de sus redes sociales, la cartera compartió información con respecto a la llegada del nuevo director. Se indicó que fue juramentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y quedó formalmente en posesión del cargo.

Asimismo, se difundió el video del momento en el que se llevó a cabo la toma del juramento, donde se escucha a Villeda felicitar al nuevo director. "Esperamos mucho de usted y a partir de aquí empieza la renovación de nuestro Sistema Penitenciario", le expresó.

"Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria", enfatizó la institución sobre la llegada del nuevo funcionario.

Agregó que la labor del nuevo director será clave para garantizar una mayor eficiencia y seguridad en los centros de reclusión, con el objetivo de mejorar las condiciones de los recintos y reforzar el sistema de control y supervisión, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.

Cambios en el Sistema Penitenciario

El pasado 13 de octubre, el entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, dio a conocer la remoción del director del Sistema Penitenciario, Ludin Godínez, tras la fuga de 20 reos de la cárcel Fraijanes II. Asimismo, notificó que se aplicaron cambios de autoridades en ese centro y otros tres después de los incidentes.

El anuncio se hizo durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde indicó que no maquillaría la realidad y no intentaría esconder lo que ocurrió con respecto a la evasión de los privados de libertad, ya que es un tema primordial.

"Es una falla gravísima del Sistema Penitenciario. No hay explicación que valga. Definitivamente, es algo que no debió suceder, a mí también me ha causado indignación, no he aceptado ninguna excusa de ninguno", expresó.

* Con información de David Alvarado y Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva leyt
Nacionales

Gobierno reafirma su compromiso contra el crimen organizado con nueva ley

09:00 AM, Nov 10
Veteranos militares anuncian protestas para este martest
Nacionales

Veteranos militares anuncian protestas para este martes

11:12 AM, Nov 10
Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026t
Nacionales

Mineduc anuncia fecha de inicio del ciclo escolar 2026

08:17 AM, Nov 10
Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemalat
Deportes

Definidas las semifinales de la Primera División de Guatemala

11:17 AM, Nov 10

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateReal MadridSeguridadEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos