 Vientos fuertes y bajas temperaturas: Alertas en el país
Nacionales

Fuertes vientos y bajas temperaturas se mantienen en gran parte del país

Las rachas han alcanzado hasta 63 kilómetros por hora en la Ciudad de Guatemala.

Insivumeh
FOTO: Insivumeh

Los fuertes vientos y el descenso de temperaturas se mantienen en gran parte del país, por lo que las autoridades de protección civil realizan el monitoreo correspondiente. Estas condiciones son resultado del paso de un frente frío por el territorio guatemalteco.

Se mantienen condiciones de vientos moderados a fuertes. Las rachas han alcanzado hasta los 63 kilómetros por hora en la Ciudad de Guatemala, mientras que en áreas del norte se han tenido velocidades de 44 km/h., en Jutiapa de 36 km/h y en Quetzaltenango de 32 km/h.

Asimismo, el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) indicó que persiste el ambiente frío durante la noche y madrugada, especialmente en las zonas del Occidente y Altiplano Central.

"Durante este 11 de noviembre, las regiones del Norte, Caribe y Franja Transversal del Norte continuarán bajo la influencia del sistema de alta presión y posibles lluvias dispersas al final de la noche en sectores del Centro y Sur del país", detalló la entidad.

Mientras tanto, la región del sur se mantendrá con ambiente cálido y soleado con nubes por la mañana y cielo despejado hacia la noche.

Asimismo, se indicó que continuará el ambiente frío en horas de la noche y madrugada, principalmente en el occidente y el altiplano central. Se espera que las temperaturas desciendan entre los 6 y 8 °C.

Frente frío trae lluvias y bajas temperaturas a Guatemala

El Insivumeh anunció la llegada de un nuevo frente frío que generará lluvias, fuertes vientos y noches más frías en gran parte del país, especialmente en el norte y occidente.

Recomendaciones por ráfagas de viento y presencia de lluvias

Ante el pronóstico que dio a conocer el ente científico, principalmente en el tema del incremento de la velocidad del viento, la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres hizo una serie de recomendaciones a la población:

  • Asegurar puertas, ventanas y techos de lámina.
  • Retirar objetos que puedan caer o ser arrastrados por el viento.
  • Evitar permanecer cerca de árboles, postes o cables durante las ráfagas.
  • Mantener especial cuidado en zonas con posible acumulación de lluvia o crecida de ríos.

Árboles derribados e interrupción de energía

Amílcar Montejo, vocero de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala, dio a conocer que los fuertes vientos que se han presentado en el área han impactado en el tránsito, ya que se ha reportado la caída de árboles y daños al cableado eléctrico.

Según el funcionario, durante horas de la mañana de este martes se cayó un árbol que quedó bloqueando la calle Montúfar y 3ª avenida de la zona 9, dañando cableado de energía eléctrica, provocando corto circuito y dejando sin servicio el sector.

Posteriormente, se cayó otro árbol que impactó un vehículo y generó daños en el cableado de energía en el sector de la calle Mariscal y 12 avenida de la zona 5. No se reportaron heridos, pero fue necesario un cierre en el área mientras se llevaban a cabo las diligencias respectivas.

