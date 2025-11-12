 Encapuchados atraviesan buses para bloquear paso en bulevar Liberación
Nacionales

Encapuchados atraviesan buses para bloquear paso en bulevar Liberación

La PMT indicó que el bloqueo es ajeno a la llegada de la Selección de Panamá a la Ciudad de Guatemala, y la misma se traslada a su zona hotelera.

Los encapuchados utilizan buses para bloquear el paso en el bulevar Liberación., Foto Cortesía
Los encapuchados utilizan buses para bloquear el paso en el bulevar Liberación. / FOTO: Foto Cortesía

Un grupo de encapuchados supuestamente de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) bloquea la tarde de este miércoles 12 de noviembre el paso en bulevar Liberación con dirección a la zona 10 de Guatemala. 

Los encapuchados utilizaron tres buses para bloquear el paso y portan pancartas en las que exigen seguridad. 

Amílcar Montejo, intendente de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) indicó que los encapuchados intentaron ingresar con los buses a la sede de la USAC pero se lo impidieron, posteriormente se dirigieron la avenida Petapa, luego a El Trébol.

Ahora se encuentran en el bulevar Liberación antes de llegar a la Hincapie en zona 13, con dirección oriente, sin embargo los automovilistas que se dirigen en sentido Occidente, disminuyen la velocidad para observar lo que ocurre, por lo que el tránsito es lento.

"Según tenemos entendido esto no tiene nada que ver con la llegada de los jugadores de la selección de Panamá a la ciudad de Guatemala son situaciones totalmente ajenas de acuerdo a lo que se puede verificar en la vía pública", indicó Montejo. 

El funcionario pidió precaución a los automovilistas y mantenerse alerta, debido al despliegue de la Policía Nacional Civil (PNC) a ese lugar. 

El intendente confirmó que en los próximos minutos la selección de Panamá se dirige hacia su zona hotelera.

