 Temblor - sismo en Guatemala, hoy 12 de noviembre 2025
Sismo de magnitud 4.4 sacude el territorio guatemalteco

El temblor fue reportado sensible en distintos puntos, incluido el departamento de Guatemala.

Los tres sismos de este domingo no fueron sensibles, aunque Conred recordó que es importante prevenir., Archivo.
Los tres sismos de este domingo no fueron sensibles, aunque Conred recordó que es importante prevenir. / FOTO: Archivo.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) dio a conocer que a las 14:19 horas de este miércoles, 12 de noviembre, se registró un sismo en el territorio guatemalteco. Fue reportado sensible en algunas áreas, incluido el departamento de Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por el ente científico, el temblor tuvo una magnitud de 4.3, con región epicentral en el departamento de Huehuetenango, a ocho kilómetros de la cabecera departamental, y profundidad de 14 kilómetros.

El movimiento telúrico fue sensible, aunque con intensidad leve y moderada, en diferentes puntos del país, incluida la referida localidad, así como los departamentos de San Marcos, Totonicapán y Guatemala.

El sistema de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) implementó el protocolo correspondiente para determinar posibles daños personales o materiales como consecuencia de este evento, sin que hasta ahora se haya reportado alguno.

Guatemala, según las autoridades, es un país altamente sísmico y un 97% de su territorio está expuesto a movimientos terrestres. Se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Recomendaciones por sismo

La Conred recordó a la población las recomendaciones ante un evento sísmico:

Si está en un lugar público

  • Mantener la calma, no correr y optar por protegerse.
  • Agacharse, cubrirse la cabeza y agarrarse a una estructura fuerte, por ejemplo, bajo una mesa.
  • Verificar el área en donde se encuentra, si está dentro de un edificio permanecer ahí.

Si está en el hogar

  • Mantener la calma.
  • Activar el Plan Familiar de Respuesta.
  • Colocarse en alguna de las esquinas de la casa.

Si está en la calle

  • Si al momento de registrarse el sismo se encuentra en la vía pública, mantenerse alejado de postes del servicio eléctrico, ventanas, edificios u objetos que puedan caer.
  • Si está en su vehículo, estacionarlo lo más pronto posible en un lugar seguro y permanecer dentro de él.
  • Atender las recomendaciones de las autoridades.

Emisoras  Escúchanos