 Caso Floridalma Roque: Piden evaluar competencia de juzgado
Nacionales

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roque

El expediente donde está señalado el doctor Kevin Malouf está actualmente asignado al Juzgado Segundo de Paz Penal.

Compartir:
floridalma-roque-medico-kevin-malouf-emisoras-unidas.jpg,
floridalma-roque-medico-kevin-malouf-emisoras-unidas.jpg / FOTO:

El Juzgado Segundo de Paz Penal le solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia que se determine si dicha judicatura es la competente para conocer el caso que se sigue en contra de Kevin Malouf por la desaparición y muerte de la ciudadana hondureña, Floridalma Roque.

A inicios de octubre de este año, el Juzgado Quinto Penal se inhibió de conocer este expediente judicial en el están señalados el médico y sus colaboradoras Lydia Moreira y Susana Rojas. En ese sentido, tras el análisis respectivo, se determinó que por ser delitos que no superan la pena de 5 años, se debía dilucidar en un juzgado de paz.

El Instituto de la Víctima se pronunció con respecto a esta decisión de las autoridades de justicia y consideró que existen contundentes elementos de prueba que demuestran que se trata de un homicidio doloso, al menos en su modalidad de comisión por omisión.

Asimismo, en su calidad de querellante adhesivo, la entidad planteó un presentó un recurso de reposición para que se revise la resolución del juez Arnulfo Rocael Carrera, quien se inhibió de conocer el proceso y lo remitió a la mencionada judicatura.

Agregó que el médico Kevin Malouf, principal acusado, tenía el deber de garantizar la vida de Roque. Y que, en ese sentido, se considera que la resolución no es procedente.

El instituto también compartió que todavía existen acciones pendientes de resolver, entre ellas un recurso de amparo ante la Sala Tercera de Apelaciones, que busca repetir la audiencia de etapa intermedia por el delito de homicidio.

En ese contexto, la entidad reafirmó su compromiso de defender el acceso a la justicia y de garantizar los derechos de las víctimas en cada etapa del proceso penal.

Cambio de delitos para los sindicados

El 27 de noviembre de 2024, en la resolución de la etapa intermedia del caso por la muerte de Roque, el juez Laynez resolvió autorizar el cambio de delitos para los tres procesados. En ese contexto, el doctor Malouf que era acusado de homicidio pasó a ser sindicado de homicidio culposo.

Mientras tanto, Moreira pasó de tener en su contra el cargo de homicidio al de homicidio culposo en grado de complicidad; y a Rojas, a quien se le sindicaba de homicidio en grado de complicidad, pasó a ser señalada de encubrimiento propio.

Ante estos beneficios para los señalados, se admitió también que se sometieran al procedimiento especial de aceptación de cargos, por lo que pudieron ser condenados con penas reducidas.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roquet
Nacionales

Juzgado pide determinar su competencia para conocer caso de Floridalma Roque

08:29 AM, Nov 12
Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selecciónt
Deportes

Gobierno instalará pantallas en distintos puntos de la capital para los partidos de la Selección

07:16 AM, Nov 12
VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10t
Nacionales

VIDEO. Árbol cae sobre vehículo en zona 10

10:39 PM, Nov 11
Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércolest
Viral

Advierten sobre fenómeno solar que podría afectar la Tierra este miércoles

06:55 AM, Nov 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalCorrupciónMundial 2026#64VueltaaGuateSeguridadReal MadridEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos