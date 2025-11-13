Liberan a policías y fiscales tras ser retenidos en Petén

Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) fue retenido temporalmente por pobladores este jueves, 13 de noviembre, durante la realización de una diligencia de inspección ocular en una finca ubicada en San Francisco, departamento de Petén.
La comitiva que desarrollaba el operativo estaba integrada por 13 elementos policiales, así como tres fiscales y un agente de seguridad del MP.
En videos publicados por varias plataformas en las redes sociales se pudo observar el momento en el que los trabajadores permanecían retenidos y cómo los comunitarios constantemente les pedían que se identificaran y repitieran su nombre.
Según el ente investigador, luego de implementar el procedimiento de diálogo con los comunitarios, se logró finalmente la liberación de los 17 trabajadores, quienes resultaron ilesos.
Hasta el momento, se desconocen las causas que generaron este incidente.
* Le puede interesar:
Segundo caso en noviembre
El pasado 6 de noviembre se registró un caso similar, pues un grupo de investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil fue retenido por pobladores cuando se dirigía a realizar allanamientos en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, en Huehuetenango.
Entre el personal afectado se encontraba una auxiliar fiscal del MP, personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), un intérprete y agentes de la Policía Nacional Civil y de la División Especializada En Investigación Criminal.
El Departamento de Prensa e Información de la Fiscalía informó en ese momento que delegados de la Agencia Fiscal de la Mujer en Huehuetenango se dirigieron a esa localidad a realizar una diligencia y al llegar al lugar fueron inmovilizados durante unas horas por pobladores de aquel lugar.
Además, se informó en esa fecha que luego de dialogar con los comunitarios se logró la liberación del equipo de investigación. "La condición física de ellos está bien, no tienen lesiones, no fueron agredidos", expresó la oficina.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7