 Liberan a policías y fiscales tras ser retenidos en Petén
Nacionales

Liberan a policías y fiscales tras ser retenidos en Petén

Este es el segundo caso que se reporta durante noviembre en el que los equipos de seguridad son retenidos.

Compartir:
El personal de la PNC y del Ministerio Público estuvo retenido durante horas en Petén., Medios locales
El personal de la PNC y del Ministerio Público estuvo retenido durante horas en Petén. / FOTO: Medios locales

Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP) fue retenido temporalmente por pobladores este jueves, 13 de noviembre, durante la realización de una diligencia de inspección ocular en una finca ubicada en San Francisco, departamento de Petén.

La comitiva que desarrollaba el operativo estaba integrada por 13 elementos policiales, así como tres fiscales y un agente de seguridad del MP.

En videos publicados por varias plataformas en las redes sociales se pudo observar el momento en el que los trabajadores permanecían retenidos y cómo los comunitarios constantemente les pedían que se identificaran y repitieran su nombre. 

Según el ente investigador, luego de implementar el procedimiento de diálogo con los comunitarios, se logró finalmente la liberación de los 17 trabajadores, quienes resultaron ilesos.

Hasta el momento, se desconocen las causas que generaron este incidente.

* Le puede interesar:

Presidente del Congreso respalda la Ley Antipandillas ante recurso planteado por reo

El presidente del Congreso, Nery Ramos, se pronunció sobre el recurso planteado por un privado de libertad contra la Ley Antipandillas.

Segundo caso en noviembre

El pasado 6 de noviembre se registró un caso similar, pues un grupo de investigadores del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil fue retenido por pobladores cuando se dirigía a realizar allanamientos en el municipio de San Ildefonso Ixtahuacán, en Huehuetenango.

Entre el personal afectado se encontraba una auxiliar fiscal del MP, personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI), un intérprete y agentes de la Policía Nacional Civil y de la División Especializada En Investigación Criminal.

El Departamento de Prensa e Información de la Fiscalía informó en ese momento que delegados de la Agencia Fiscal de la Mujer en Huehuetenango se dirigieron a esa localidad a realizar una diligencia y al llegar al lugar fueron inmovilizados durante unas horas por pobladores de aquel lugar.

Además, se informó en esa fecha que luego de dialogar con los comunitarios se logró la liberación del equipo de investigación. "La condición física de ellos está bien, no tienen lesiones, no fueron agredidos", expresó la oficina.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacionalt
Deportes

Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacional

09:37 AM, Nov 13
Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación t
Nacionales

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

11:24 AM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026SeguridadEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos