 Presidente del Congreso respalda la Ley Antipandillas
Presidente del Congreso respalda la Ley Antipandillas ante recurso planteado por reo

El presidente del Congreso, Nery Ramos, se pronunció sobre el recurso planteado por un privado de libertad contra la Ley Antipandillas.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, rechazó la fuga de los reos de Fraijanes II., Congreso de la República.
El presidente del Congreso, Nery Ramos, rechazó la fuga de los reos de Fraijanes II. / FOTO: Congreso de la República.

El presidente del Congreso, Nery Ramos, emitió un pronunciamiento este jueves, 13 de noviembre, con respecto a la acción que presentó un integrante de la Mara Salvatrucha ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para buscar que la Ley Antipandillas quede en suspenso.

El referido recurso fue planteado por Dylan Smaily Archila García, alias "El Sonriente", quien fue condenado a varios años de prisión por extorsión. El argumento expresado por sus abogados es que existieron irregularidades durante la plenaria donde se avaló el decreto número 11-2025, Ley para el Combate Frontal de los Grupos Delictivos u Organizaciones Criminales Transnacionales y Terroristas denominados Maras o Pandillas.

En ese sentido, se está solicitando que se otorgue un amparo provisional en virtud que las circunstancias del caso lo ameriten y que, por los efectos positivos del mismo, se suspenda la vigencia del decreto, mismo que entró en vigencia durante la presente semana.

"Los magistrados decidirán de qué lado de la historia están", dijo al respecto el diputado Ramos, al preguntarle sobre lo que se puede esperar del seguimiento de este tema ante el máximo tribunal constitucional.

De igual forma, Ramos afirmó que la normativa no tiene tintes políticos, sino que representa una respuesta firme del Estado frente al crimen organizado. Asimismo, insistió en que la ley busca proteger a la población y fortalecer las herramientas legales para combatir a las estructuras criminales.

"En el Congreso actuamos con firmeza. Esta Ley Antipandillas no es un mensaje político, es una respuesta firme frente a quienes por años han sembrado miedo y dolor en Guatemala" afirmó.

Congreso declara terroristas a las pandillas

El Pleno del Congreso aprobó el pasado 21 de octubre el Decreto 11-2025, conocido como la Ley Antipandillas.

Fueron 145 votos los que se emitieron a favor de esta ley que busca combatir a estos grupos delictivos y que también impone castigos severos contra sus integrantes.

La normativa fue sancionada por el presidente Bernardo Arévalo y publicada en el diario oficial esta semana. Además, ya entró en vigencia.

* Con información de Dayana Rashón, Emisoras Unidas 89.7

