Detenido en operativos de PNC antes del partido

La Policía Nacional Civil (PNC) implementó operativos de seguridad en el marco del partido entre Panamá y Guatemala que se realizará a las 20:00 horas de este jueves, 13 de noviembre, en el Estadio Manuel Felipe Carrera, conocido como "El Trébol". En el marco de estas acciones, en horas de la tarde se reportó una persona capturada.
Edwin Monroy, vocero de la institución de seguridad, indicó que se implementaron operativos de seguridad y prevención en cercanías y alrededores del estadio previo al encuentro deportivo para resguardar a los jugadores, aficionados guatemaltecos y panameños y demás ciudadanos.
Mientras se desarrollaban estas acciones, el personal del Núcleo de Reserva de la comisaría 14, que tenía asignado el sector de la parte de atrás de la plaza Mariachis, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, detectó un incidente e intervino.
"Se estaba haciendo una identificación de tres personas que, en algún momento, pretendían hacer una cola. Pero, uno de ellos tiene orden de aprehensión", dijo el portavoz policial durante una entrevista en el programa Hora 15, de Emisoras Unidas, que brindó justamente desde los alrededores del estadio y en el momento en el que estaba ocurriendo la detención.
Asimismo, informó que el sospechoso fue identificado como Erick Estuardo Pérez, de 38 años, quien tenía una orden de aprehensión vigente por el delito de extorsión, por lo que fue consignado y puesto a disposición de los órganos de justicia.
Ministro de Gobernación hace llamado para evitar incidentes
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, difundió un mensaje esta tarde con respecto a la seguridad implementada para el juego de la Selección Nacional y aseguró que no se permitirá el vandalismo.
"Les pido, por favor, absoluta calma. Entiendo la emoción y la tensión del partido, pero ningún resultado puede poner en riesgo nuestra seguridad y la de nuestros visitantes, de quienes somos anfitriones", expresó.
Asimismo, fue enfático al asegurar que no se tolerarán incidentes que empañen este evento deportivo y advirtió que quienes cometan este tipo de actos serán neutralizados, arrestados y consignados.
Finalmente, hizo un llamado para que los ciudadanos gocen este evento sin ponerse en riesgo ni afectar a otras personas.