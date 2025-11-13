Gobernación hace cambios en la cúpula de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer que se realizaron cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC). Agregó que los nuevos titulares de la entidad de seguridad empezarán funciones este jueves 13 de noviembre.
"Nosotros estábamos haciendo un análisis sobre el trabajo que estaban realizando todas las instituciones que dependen del Ministerio de Gobernación y aplicando los correctivos que son necesarios", adelantó el funcionario esta mañana tras participar en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.
Según el titular de la cartera del Interior, no se están tomando decisiones precipitadas, pues anteriormente se hizo un proceso de evaluación y fue en ese contexto que se consideró hacer las modificaciones en la cúpula policial.
Minutos después, en un acto protocolar, Villeda juramentó a Héctor Noé González Prera como director general adjunto de la PNC; y a Santos Macario Cornel Santos como subdirector general de Investigación Criminal.
Posteriormente, los nombramientos fueron informados de manera oficial a otras autoridades policiales en el auditorio de la Dirección General de la entidad de seguridad.
Reciente nombramiento
El Ministerio de Gobernación dio a conocer el pasado 10 de noviembre que Jorge Guillermo López Dellachiessa fue nombrado director general del Sistema Penitenciario, después de que hace aproximadamente un mes fue destituido su antecesor por el caso de la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.
Por medio de sus redes sociales, la cartera compartió información con respecto a la llegada del nuevo director. Se indicó que fue juramentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y quedó formalmente en posesión del cargo.
"Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria", enfatizó la institución sobre la llegada del nuevo funcionario.
Agregó que su labor se enfocará en garantizar una mayor eficiencia y seguridad en los centros de reclusión, con el objetivo de mejorar las condiciones de los recintos y reforzar el sistema de control y supervisión, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7