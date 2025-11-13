 Gobernación hace cambios en la cúpula de la PNC
Nacionales

Gobernación hace cambios en la cúpula de la PNC

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, indicó que se tomó la decisión tras hacer un análisis del trabajo realizado.

Compartir:
Se espera que unos 3 mil 200 nuevos agentes de la PNC se gradúen en agosto de 2025., Archivo.
Se espera que unos 3 mil 200 nuevos agentes de la PNC se gradúen en agosto de 2025. / FOTO: Archivo.

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, dio a conocer que se realizaron cambios en la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC). Agregó que los nuevos titulares de la entidad de seguridad empezarán funciones este jueves 13 de noviembre.

"Nosotros estábamos haciendo un análisis sobre el trabajo que estaban realizando todas las instituciones que dependen del Ministerio de Gobernación y aplicando los correctivos que son necesarios",  adelantó el funcionario esta mañana tras participar en una actividad en el Palacio Nacional de la Cultura.

Según el titular de la cartera del Interior, no se están tomando decisiones precipitadas, pues anteriormente se hizo un proceso de evaluación y fue en ese contexto que se consideró hacer las modificaciones en la cúpula policial.

Minutos después,  en un acto protocolar, Villeda juramentó a Héctor Noé González Prera como director general adjunto de la PNC; y a Santos Macario Cornel Santos como subdirector general de Investigación Criminal.

Posteriormente, los nombramientos fueron informados de manera oficial a otras autoridades policiales en el auditorio de la Dirección General de la entidad de seguridad.

Reciente nombramiento

El Ministerio de Gobernación dio a conocer el pasado 10 de noviembre que Jorge Guillermo López Dellachiessa fue nombrado director general del Sistema Penitenciario, después de que hace aproximadamente un mes fue destituido su antecesor por el caso de la fuga masiva de reos de la cárcel Fraijanes II.

Por medio de sus redes sociales, la cartera compartió información con respecto a la llegada del nuevo director. Se indicó que fue juramentado por el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y quedó formalmente en posesión del cargo.

"Su trabajo será clave para el fortalecimiento de los controles en los centros carcelarios y la transformación de la gestión penitenciaria", enfatizó la institución sobre la llegada del nuevo funcionario.

Agregó que su labor se enfocará en garantizar una mayor eficiencia y seguridad en los centros de reclusión, con el objetivo de mejorar las condiciones de los recintos y reforzar el sistema de control y supervisión, en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos y seguridad penitenciaria.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes IIt
Nacionales

MP solicita órdenes de captura internacionales en caso de fuga en Fraijanes II

12:10 PM, Nov 13
Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacionalt
Deportes

Actores del futbol de Guatemala alientan a Selección Nacional

09:37 AM, Nov 13
Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación t
Nacionales

Jueza Berganza continúa a cargo del caso de Melisa Palacios tras rechazo de recusación

11:24 AM, Nov 13
Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionadost
Deportes

Ministro de Panamá pide al Estado de Guatemala seguridad para seleccionados

11:59 AM, Nov 13

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosCorrupción#liganacional#64VueltaaGuateMundial 2026SeguridadEstados UnidosReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos