 GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemala
GALERÍA. El Trébol le responde a Guatemala

Una multitud de aficionados guatemaltecos vive un fiesta digna de una eliminatoria mundialista en el estadio Manuel Felipe Carrera

La afición guatemalteca presente en el estadio Manuel Felipe Carrera. , Foto Alex Meoño
La afición guatemalteca presente en el estadio Manuel Felipe Carrera. / FOTO: Foto Alex Meoño

La afición guatemalteca vivió una verdadera fiesta digna de una eliminatoria mundialista en los alrededores del estadio Manuel Felipe Carrera en la Ciudad de Guatemala, la tarde de este jueves 13 de noviembre, previó al duelo entre las selecciones de Guatemala y Panamá. 

Loas aficionados comenzaron a ingresar al estadio sin mayor contratiempo, mientras otros aficionados quemaban bengalas y pólvora, mientras cantaban efusivamente previo a la llegada de las delegaciones. 

En los alrededores del estadio fue notable la presencia de un fuerte contingente de la Policía Nacional Civil (PNC) que incluso llegó a identificar a una persona que debía esclarecer su situación legal ante la justicia. 

La Policía además custodió el ingreso del bus de la Selección Nacional de Panamá y el de los aficionados canaleros, en medio de un mar de la azul y blanco que se limitó a gritarles. 

El arribo de la selección de Panamá se realizó sin ningún incidente o agresión, al igual que el bus que trasladó a los aficionados. 

La presencia de aficionado y el cierre que realizaron las autoridades en los alrededores del estadio también ha impactado en el tránsito vehicular, por lo que se mantiene el tránsito lento.

La Selección de Guatemala llega al tramo decisivo de la eliminatoria mundialista con la esperanza intacta y la presión al máximo. Con 5 puntos en la tabla, la Azul y Blanco se ubica en la tercera posición del grupo, por detrás de Surinam (9 puntos) y Panamá (6 puntos), mientras que El Salvador, con 3 unidades, cierra la clasificación.

Surinam derrota a El Salvador y se acerca al Mundial 2026

Con este resultado, Guatemala queda obligada a ganar; si pierde, se termina el sueño mundialista esta noche.

Con información de Alex Meoño y Omar Solís, Emisoras Unidas, 89.7*

Emisoras  Escúchanos