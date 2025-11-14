Tiroteo en discoteca de Boca del Monte: 2 muertos

Un ataque armado se originó en el interior de una discoteca ubicada en la 4ª avenida y 3ª calle de la zona 1 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron el fallecimiento de dos personas.
Los Bomberos Voluntarios fueron notificados con respecto a una balacera que se había registrado dentro de un negocio del sector. Se mencionaba de varias personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al sector.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos hombres que presentaban múltiples heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.
"Al evaluarlos, se determinó que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que los fallecidos fueron identificados como Oscar Rumaldo, de 35 años; y Joseph Samuel, de 21; ambos de apellidos Guevara Campos. Según les indicaron los familiares a los socorristas, las víctimas son tío y sobrino, respectivamente.
Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones.