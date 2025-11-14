 Tiroteo en discoteca de Boca del Monte: 2 muertos
Nacionales

Ataque armado en discoteca de Boca del Monte deja dos muertos

Los fallecidos eran tío y sobrino, respectivamente.

Compartir:
Ataque armado en discoteca de Boca del Monte deja dos muertos
Las víctimas eran tío y sobrino. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Un ataque armado se originó en el interior de una discoteca ubicada en la 4ª avenida y 3ª calle de la zona 1 de la aldea Boca del Monte, Villa Canales Guatemala. Los cuerpos de socorro confirmaron el fallecimiento de dos personas.

Los Bomberos Voluntarios fueron notificados con respecto a una balacera que se había registrado dentro de un negocio del sector. Se mencionaba de varias personas afectadas, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al sector.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron a dos hombres que presentaban múltiples heridas por impactos de proyectil de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo.

"Al evaluarlos, se determinó que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.

Agregó que los fallecidos fueron identificados como Oscar Rumaldo, de 35 años; y Joseph Samuel, de 21; ambos de apellidos Guevara Campos. Según les indicaron los familiares a los socorristas, las víctimas son tío y sobrino, respectivamente.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público para recabar evidencias e iniciar con las investigaciones.

En Portada

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la aficiónt
Deportes

Seleccionados de Guatemala se disculpan con la afición

09:52 AM, Nov 14
Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.t
Nacionales

Arévalo destaca la importancia de la reducción de aranceles en el comercio con EE. UU.

08:10 AM, Nov 14
Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidadt
Nacionales

Claro se consagra como líder en conectividad móvil en Guatemala con tres galardones por velocidad y calidad

11:20 AM, Nov 13
Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista t
Deportes

Carlos Ruiz envía consejo para seleccionados tras perder clasificación mundialista

11:30 AM, Nov 14

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridadEstados Unidos#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateMundial 2026EE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos