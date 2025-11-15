Accidentes en capital: vehículo volcado y choque con poste

Al menos dos accidentes de tránsito se registraron durante horas de la madrugada de este sábado, 15 de noviembre, en diferentes puntos de la Ciudad de Guatemala. El saldo fue de dos personas heridas y múltiples daños materiales.
Uno de los hechos ocurrió en la calzada Roosevelt y 35 avenida de la zona 11 donde, por causas no establecidas, un automovilista perdió el control del volante y esto generó que su vehículo volcara en la cinta asfáltica.
Los Bomberos Municipales le brindaron los primeros auxilios al piloto, quien sufrió crisis nerviosa y lesiones leves.
Mientras tanto, las autoridades de tránsito informaron que se atendió la emergencia para evitar que el paso de automóviles quedara interrumpido en el área.
Por aparte, en la avenida Petapa y 38 calle de la zona 12 ocurrió un aparatoso percance vial. El conductor de un automóvil fue a impactar contra un poste del alumbrado eléctrico y lo derribó. La estructura le cayó encima y dejó parcialmente destruido el carro.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro del carro al piloto, por lo que procedieron a extraerlo. Asimismo, le brindaron asistencia porque presentaba golpes y erosiones en distintas partes del cuerpo.
En este punto quedó parcialmente cerrado el paso debido a que los obstáculos ocupaban parte de la ruta y que se mantenían unidades de emergencia y fuerzas de seguridad trabajando en el sector.
Prevención de accidentes
Las autoridades han reiterado que tomar medidas de prevención al conducir es fundamental para evitar accidentes de tránsito y proteger la vida propia y la de los demás. Esto implica respetar los límites de velocidad, mantener una distancia prudente entre vehículos, usar siempre el cinturón de seguridad y evitar distracciones como el uso del celular.
Además, es importante conducir en buen estado físico y mental, respetar las señales de tránsito y anticipar posibles situaciones de riesgo en la vía.