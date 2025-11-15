 Capturan al extraditable número 32 por supuesto narcotráfico
Nacionales

Capturan al extraditable número 32 por supuesto narcotráfico

La PNC precisó que la captura del extraditable número 32 se ejecutó en Santa Cruz del Quiché.

Compartir:
El extraditable número 32 fue detenido en las calles de Santa Cruz del Quiché., PNC de Guatemala.
El extraditable número 32 fue detenido en las calles de Santa Cruz del Quiché. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Santa Cruz del Quiché, a Elmer Antonio Pancán Barrios, de 42 años, alias "Chepío", quien es el extraditable número 32 del año.

Las fuerzas de seguridad explicaron que la solicitud de extradición señala a Pancán por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con contenido detectable de cocaína.

Según los uniformados, con esta captura, suman 32 los extraditables detenidos en lo que va del año. De ese número, la PNC indicó que 19 son por narcotráfico y 13 por otros delitos.

Acusaciones contra el extraditable

De acuerdo con el análisis criminal, Pancán lideraría una organización dedicada al trasiego de droga en Los Amates, Izabal y en la frontera con Honduras.

"La estructura habría aprovechado el difícil acceso y la zona boscosa para operar sin la presencia efectiva de autoridades, facilitando el paso de cargamentos procedentes de Sudamérica con destino final a Estados Unidos (EE. UU.)", explicó la PNC.

Multas de hasta Q25 mil a transporte turístico en Semuc Champey

Fueron verificados unos 25 vehículos frente al Parque Nacional Grutas de Lanquín, en Alta Verapaz.

En Portada

Actividades navideñas y comerciales impactan el tránsito en la capitalt
Nacionales

Actividades navideñas y comerciales impactan el tránsito en la capital

04:46 PM, Nov 15
Malacateco logra tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperialt
Deportes

Malacateco logra tres puntos de oro en su visita a Cobán Imperial

04:59 PM, Nov 15
Dos detenidos tras crimen en barbería de Villa Canalest
Nacionales

Dos detenidos tras crimen en barbería de Villa Canales

03:57 PM, Nov 15
Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispat
Farándula

Muere famoso cantante tras sufrir la picadura de una avispa

01:08 PM, Nov 15

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadCorrupciónEstados Unidos#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos