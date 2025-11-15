Capturan al extraditable número 32 por supuesto narcotráfico

Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron en Santa Cruz del Quiché, a Elmer Antonio Pancán Barrios, de 42 años, alias "Chepío", quien es el extraditable número 32 del año.
Las fuerzas de seguridad explicaron que la solicitud de extradición señala a Pancán por el delito de conspiración para fabricar y distribuir cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia con contenido detectable de cocaína.
Según los uniformados, con esta captura, suman 32 los extraditables detenidos en lo que va del año. De ese número, la PNC indicó que 19 son por narcotráfico y 13 por otros delitos.
Acusaciones contra el extraditable
De acuerdo con el análisis criminal, Pancán lideraría una organización dedicada al trasiego de droga en Los Amates, Izabal y en la frontera con Honduras.
"La estructura habría aprovechado el difícil acceso y la zona boscosa para operar sin la presencia efectiva de autoridades, facilitando el paso de cargamentos procedentes de Sudamérica con destino final a Estados Unidos (EE. UU.)", explicó la PNC.