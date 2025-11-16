Expulsados dos extranjeros requeridos en México y Honduras

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) reportaron que entre la noche y madrugada de este domingo 16 de noviembre de 2025 fueron capturados dos extranjeros para posteriormente ser expulsados hacia su país de origen. Según las fuerzas de seguridad, ambos permanecían de manera ilegal en Guatemala y además tienen cuentas pendientes con la justicia de sus respectivos países.
La PNC precisó que se trata de un mexicano y un hondureño, quienes fueron expulsados porque tenían órdenes de aprehensión en su tierra de origen. La PNC informó que una de las capturas se ejecutó gracias a un operativo de seguridad en la aldea Ingenieros, Ixcán, Playa Grande, Quiché.
En ese lugar, la PNC identificó a Pascual Zenteno Juárez, de 21 años, de nacionalidad mexicana y estableció, por medio de Interpol, que es requerido por un juez mexicano.
Según los hallazgos, Centeno tiene orden de aprehensión desde el 9 de noviembre por un juez de Ocosingo, Chiapas, México. Al detenido lo sindican del delito de homicidio calificado, porque podría ser el responsable del asesinato de dos menores y su progenitor.
El segundo de los expulsados
En tanto, la PNC instaló un puesto de control institucional en el kilómetro 300 de la ruta hacia la frontera Corinto, Puerto Barrios, Izabal. En ese lugar, los agentes identificaron a Benjamín Muñoz Ordóñez, de 43 años, de nacionalidad hondureña.
Según datos ubicados en Interpol, Muñoz es requerido por la justicia de Honduras desde 2008 por el delito de robo. El aprehendido es requerido por un juzgado de Honduras para que resuelva su situación legal.