 Hacen conciencia para evitar accidentes viales en diciembre
Nacionales

Autoridades de tránsito hacen un llamado para que se reduzcan los accidentes de tránsito durante el mes próximo.

El llamado para evitar accidentes en diciembre se hizo en el marco de una feria de educación vial de la Municipalidad de Guatemala., Archivo.
El gerente de la Entidad Metropolitana Reguladora de Transporte y Tránsito (EMETRA), Héctor Flores, hizo un llamado a los choferes a evitar accidentes de tránsito durante diciembre, tomando en cuenta que en años anteriores ha habido un repunte en este rubro durante el mismo mes. Las declaraciones del funcionario se hicieron en el marco del Día Internacional para Conmemorar a las Víctimas de Accidentes de Tránsito.

El llamado y el acto para conmemorar a los fallecidos en accidentes de tránsito se celebró en el marco de una feria vial desarrollada en la Ciudad de Guatemala. Flores destacó que el concejo de la Municipalidad de Guatemala designo a noviembre como el mes de la consciencia vial.

Flores declaró que durante la feria vial de este domingo 16 de noviembre prendieron una vela y alzaron una oración por el eterno descanso de las víctimas fatales de los accidentes viales. El funcionario enfatizó la necesidad de que en este año se eviten los percances, para que todos los guatemaltecos tengan un cierre de año en paz.

Asimismo, Flores destacó que las plegarias también fueron para que todos los conductores capacitados en esta jornada de domingo puedan estar seguros, sin sufrir ningún tipo de accidente de tránsito.

"La intención de todo el equipo de trabajo es buscar la manera de preservar la vida de los conductores y peatones para hacer de esta nuestra Ciudad de Guatemala, un lugar más seguro", afirmó Flores.

Descuentos y educación para evitar accidentes

El vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, Amílcar Montejo, recalcó que el mes de la conciencia vial se conmemoró con diferentes eventos y actividades. Subrayó que, en la feria de este domingo, los participantes aprendieron y además fueron beneficiados con descuentos en multas para todo tipo de vehículos.

"Se realizó evento para conmemorar a las víctimas de los percances viales", afirmó Montejo.

Inauguración del Árbol Gallo enciende la época navideña 2025

La Plaza del Obelisco se llenó de alegría para el encendido del Árbol Gallo en su edición 2025.

