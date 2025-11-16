Liberan a mujer secuestrada y capturan a cinco en Retalhuleu

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la comisaría 34 de la cabecera departamental de Retalhuleu lograron rescatar sana y salva a una mujer de 35 años que había sido secuestrada por varios hombres. De manera preliminar, las autoridades confirmaron que en el lugar del hallazgo, fueron capturados cinco presuntos secuestradores que mantenían cautiva a la víctima.
La PNC especificó que el operativo se realizó gracias a la denuncia ciudadana de varios vecinos del sector y que la mujer fue ubicada en una vivienda de la zona 1 de ese municipio.
Los uniformados recordaron que, en diciembre de 2023, en esa misma vivienda fue encontrado un hombre desmembrado y se capturó a tres presuntos responsables.
En esta ocasión, a los cinco detenidos se les decomisaron teléfonos móviles, drogas y dinero en efectivo, aunque las averiguaciones están en desarrollo.
Según las imágenes compartidas por la PNC, fueron tres los teléfonos encontrados, así como tres colmillos con posible cocaína. Dentro de las pertenencias de los supuestos secuestradores también se localizó dinero en efectivo consistente en billetes de Q100 y monedas de Q1.00.