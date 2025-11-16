 Liberan a mujer secuestrada y capturan a cinco en Retalhuleu
Nacionales

Liberan a mujer secuestrada y capturan a cinco hombres en Retalhuleu

Cinco supuestos secuestradores fueron capturados en la zona 1 de Retalhuleu, luego de liberar a una mujer plagiada.

Compartir:
Los cinco supuestos plagiarios fueron llevados ante la justicia, para resolver su situación legal., PNC de Guatemala.
Los cinco supuestos plagiarios fueron llevados ante la justicia, para resolver su situación legal. / FOTO: PNC de Guatemala.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) destacados en la comisaría 34 de la cabecera departamental de Retalhuleu lograron rescatar sana y salva a una mujer de 35 años que había sido secuestrada por varios hombres. De manera preliminar, las autoridades confirmaron que en el lugar del hallazgo, fueron capturados cinco presuntos secuestradores que mantenían cautiva a la víctima.

La PNC especificó que el operativo se realizó gracias a la denuncia ciudadana de varios vecinos del sector y que la mujer fue ubicada en una vivienda de la zona 1 de ese municipio.

Los uniformados recordaron que, en diciembre de 2023, en esa misma vivienda fue encontrado un hombre desmembrado y se capturó a tres presuntos responsables.

En esta ocasión, a los cinco detenidos se les decomisaron teléfonos móviles, drogas y dinero en efectivo, aunque las averiguaciones están en desarrollo.  

Según las imágenes compartidas por la PNC, fueron tres los teléfonos encontrados, así como tres colmillos con posible cocaína. Dentro de las pertenencias de los supuestos secuestradores también se localizó dinero en efectivo consistente en billetes de Q100 y monedas de Q1.00.

Balacera en residencial Jardines de Arrazola deja un fallecido

Bomberos Voluntarios acudieron al residencial Jardines de Arrazola, ubicado en el municipio de Fraijanes, Guatemala, luego que se reportara un tiroteo.

En Portada

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cerot
Nacionales

Productos guatemaltecos podrán entrar a EE. UU. con arancel cero

12:58 PM, Nov 16
Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gazat
Internacionales

Jerusalén empieza a recuperar el pulso turístico tras dos años de conflicto en Gaza

09:44 AM, Nov 16
Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?t
Farándula

Hotel de Nueva York lanza paquete para vivir experiencia al estilo de Mi Pobre Angelito 2, ¿cuánto cuesta?

09:33 AM, Nov 16
La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años despuést
Deportes

La Noruega de Erling Haaland saca billete al Mundial 28 años después

04:01 PM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos CentroamericanosSeguridad#liganacionalCorrupción#64VueltaaGuateEstados UnidosMinisterio PúblicoMundial 2026
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos