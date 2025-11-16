Tiroteo en Jardines de Arrazola deja un fallecido

El sonido de varias detonaciones de arma de fuego despertó de manera violenta a los residentes del residencial Jardines de Arrazola, durante la madrugada de este domingo 16 de noviembre, luego de un tiroteo que cobró la vida de un hombre. Bomberos Voluntarios reportaron haber llegado hasta el parqueo de la casa marcada con el número 48, en donde encontraron a un hombre con varias heridas causadas por los proyectiles.
Al ser evaluado se determinó que había fallecido, dando aviso a las autoridades para los trámites de rigor", indicaron los cuerpos de rescate en sus cuentas de redes sociales.
En imágenes, los cuerpos de rescate mostraron que la víctima mortal de Jardines de Arrazola quedó tendida a un costado de un carro tipo sedán. Tras confirmar el deceso de la víctima, los rescatistas cubrieron su cuerpo y resguardaron el escenario del crimen para la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP).
Según la descripción de varios usuarios de redes sociales, el residencial Jardines de Arrazola se ubica en la aldea Lo de Diéguez, en el municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala.
Asimismo, vecinos revelaron que fue a eso de las 3:55 horas que escucharon la balacera, por lo que decidieron llamar de inmediato a los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.