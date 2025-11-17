 John Henry León se Presenta Ante Juzgado en Caso Asodefir
Nacionales

Caso Asodefir: John Henry León se pone a disposición de juzgado

El gerente de Fedecocagua busca resolver su situación legal.

John Henry León, gerente de Fedecocagua, señalado en el caso Asodefir, se presentó a Tribunales el lunes 17 de noviembre de 2025., Ángel Oliva/EU
El gerente de Fedecocagua, John Henry León, se presentó de forma voluntaria ante el juzgado segundo, donde busca solventar su situación legal dentro del caso Asodefir. Sin embargo, la audiencia no se llevará a cabo porque no se presentó el Ministerio Público.

Durante su permanencia en el juzgado, David Pineda, abogado de los querellantes, llamó a la PNC para que se hiciera efectiva la orden de captura; sin embargo, se tuvo de conocimiento que esta fue suspendida, para que el gerente compareciera al juzgado.

Sobre el caso Asodefir

La investigación de este caso se inició por una denuncia del gobierno de los Estados Unidos, a través de Homeland Security Investigations, derivada de una donación de US $216 mil 787 (Q1 millón 700 mil) destinados a comunidades para facilitarles el acceso a recursos financieros, y que fue utilizado para comprar acciones en un banco del sistema.

Por este caso, develado el 12 de mayo de 2022, el Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal ligó a proceso al extitular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Edin Barrientos, junto a otras tres personas por distintos delitos. Mientras que José Alberto de Paz Tello fue beneficiado con la falta de mérito por los cargos de estafa propia y lavado de dinero que le imputaba la FECI; sin embargo, el MP en su momento informó que impugnaría para revertir el fallo.

Carmen Rosa de León Escribano también está vinculada al caso, quien actualmente permanece fuera del territorio nacional. Por tal motivo, la FECI pediría una orden de captura internacional.

De acuerdo con la investigación, el caso surgió a raíz de una denuncia presentada desde el 2 de agosto de 2019 por el gobierno de Estados Unidos. Se estableció que a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se realizó una donación a la Asociación Asodefir por el monto antes mencionado.

El MP informó que el objetivo de dicha asociación era facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades, sin embargo, este aporte habría sido utilizado para la compra de acciones en un banco del sistema, hechos que motivaron la denuncia especificando que la ONG realizaba operaciones inusuales en sus cuentas bancarias.

* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7

