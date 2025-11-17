Dos fallecidos tras explosión en venta de pirotecnica en San Raymundo

Los Bomberos Voluntarios de distintas compañías han sido desplegados al municipio de San Raymundo, Guatemala, tras una explosión registrada en una distribuidora de juegos pirotécnicos ubicada en la colonia Linda Vista.
De acuerdo con el reporte compartido por los cuerpos de socorro, este incidente dejó como resultado varias personas con crisis nerviosa, otras con quemaduras, dos fallecidas y dos desaparecidas.
Al momento, las distintas compañías continúan trabajando en la liquidación total del incendio, ya que aún se presentan explosiones secundarias.
"Una vez controlados los focos activos, se dará inicio al proceso de búsqueda entre los escombros para localizar a las dos personas reportadas como desaparecidas", indicó un portavoz de la institución.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7