Controlan incendio en vivienda de la zona 3

Los cuerpos de socorro controlaron un incendio que se registró en horas de la madrugada de este lunes 17 de noviembre en un inmueble ubicado en la 30 calle y 6ª avenida, zona 3 en la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas donde se les notificaba que una casa abandonada se había prendido en llamas por causas no establecidas y ponía en riesgo el sector.
De inmediato fueron trasladados al lugar los elementos de la estación central, quienes movilizaron camiones contra incendio y de abastecimiento para poder atender esta emergencia.
"El oficial a cargo ordenó a los equipos atacar el fuego desde distintos puntos en el ambiente ubicado al final de la vivienda", dijo Víctor Gómez, vocero de la institución.
Tras varios minutos de labores, finalmente fue posible controlar el fuego, para lo cual fue necesario aplicar 1 mil 250 galones de agua. De esa manera, los socorristas evitaron que el fuego se propagara en toda la vivienda e inmuebles vecinos.