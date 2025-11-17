 Misión de Observación de la Unión Europea iniciará visita en Guatemala
Misión de Observación de la Unión Europea iniciará visita en Guatemala

La misión, integrada por cuatro expertos, le dará seguimiento a las elecciones de segundo grado programadas para 2026.

El Gobierno de Guatemala confirmó este lunes, 17 de noviembre, que una misión de observación de la Unión Europea (UE) llegará esta semana al país con el objetivo de realizar una visita inicial en el marco de los procesos de elección de segundo grado que se desarrollarán en 2026.

El anuncio lo hizo el presidente de la república, Bernardo Arévalo, durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, donde resaltó la importancia de las elecciones previstas para designar a las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Corte de Constitucionalidad, Ministerio Público y Contraloría General de Cuentas.

El mandatario hizo mención de una serie de "logros históricos", como la reducción y eliminación de aranceles para productos de exportación de Guatemala hacia Estados Unidos, que coordinó la cartera de Economía, y la aprobación de la Ley Antipandillas en el Congreso, entre otras normativas aprobadas y presentadas para su discusión.

Sin embargo, reconoció que el país necesita contar con instituciones sólidas, principalmente estando a las puertas de las elecciones de segundo grado que ya empezaron a ser observadas por misiones internacionales.

