MP pide condenas en Caso Odebrecht

La fiscalía hizo la petición al Tribunal de Mayor Riesgo "B" donde se desarrolla la audiencia del Caso Odebrecht.

Diego Chacón Yurrita y Pablo Yanes Guerra vinculados al caso Odebrecht. , Foto Archivo Angel Oliva
Diego Chacón Yurrita y Pablo Yanes Guerra vinculados al caso Odebrecht. / FOTO: Foto Archivo Angel Oliva

El Ministerio Público (MP) pidió penas de 13 y 17 años de prisión para Diego Chacón Yurrita y Pablo Yanes Guerra vinculados en el Caso Odebrecht, informó la Fiscalía este lunes 17 de noviembre,

El Ministerio Público realizó la petición ante el Tribunal Primero B de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, durante la fase de conclusiones.

De acuerdo con la acusación de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI)  Yanes Guerra presuntamente coordinó con un funcionario de Odebrecht para la transferencia de sobornos a Manuel Baldizón.

Yanes Guerra fue detenido el 25 de mayo de 2024, en el kilómetro 70 de la ruta al Atlántico, por existir orden de aprehensión en su contra por el delito de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.

Dicha orden de captura fue emitida el 13 de febrero de 2018, por el Juzgado de Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente por procesos de mayor riesgo Grupo "D" Departamento de Guatemala.

Diego Chacón Yurrita, abogado vinculado con Manuel Baldizón, es señalado por una reunión entre el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, un directivo de Odebrecht y el entonces candidato a la presidencia Manuel Baldizón.

Baldizón habría solicitado al abogado que se encargara de abrir las cuentas y coordinara las transferencias de los supuestos sobornos pactados por US$3 millones provenientes de la constructora.

Caso Asodefir: John Henry León se pone a disposición de juzgado

El gerente de Fedecocagua busca resolver su situación legal.

Con información de Angel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

