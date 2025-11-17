Presentan denuncia por construcción ilegal en Pavoncito

El director general de Sistema Penitenciario, Jorge López, interpuso ante el Ministerio Público (MP) una denuncia por construcciones ilegales detectadas en el interior de la cárcel Pavoncito, ubicada en el complejo penitenciario en Fraijanes, Guatemala. Además, se informó que se iniciaron los procesos administrativos correspondientes.
Por medio de un comunicado, la entidad encargada del manejo de las prisiones en el país detalló que se llevó a cabo una verificación por los órganos de control, en el marco de la cual se constató la existencia de infraestructura no autorizada en este centro de restauración constitucional.
No es la primera vez en la que se localiza este tipo de construcciones en ese lugar, ya que meses atrás ya se habían demolido ciertos espacios de igual naturaleza, específicamente un área tipo apartamentos con algunas amenidades. En ese contexto, ante este nuevo hallazgo, el recién nombrado titular de Presidios actuó por la vía legal.
"Se ha presentado la denuncia respectiva ante el Ministerio Público para que se investiguen los hechos relacionados con la construcción de dicha infraestructura ilegal y se deduzcan las responsabilidades penales que correspondan. Asimismo, el director ha ordenado el inicio de los procesos administrativos internos pertinentes dentro de la institución", se indicó.
Retiran construcciones no autorizadas e identifican a privados de libertad
El Sistema Penitenciario informó que, tal como ocurrió la ocasión anterior, las estructuras ilegales detectadas fueron demolidas. El operativo se llevó a cabo esta mañana y fue coordinado y liderado por la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario, que contó con apoyo de la Policía Nacional Civil.
Según la información compartida, también se verificó la identidad de los miembros activos de la Mara Salvatrucha que se encuentran recluidos en el Sector Anexo de dicho centro.
La institución resaltó que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para restablecer y garantizar el orden y control en los centros de privación de libertad.