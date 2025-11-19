 Detienen a hombre que disparó a guatemalteca en Indiana
Nacionales

¿Qué pasó con el hombre que disparó a una guatemalteca tras confundir una casa en EE./UU.?

Autor del disparo fatal a una guatemalteca en Indiana es identificado.

María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue asesinada de un disparo en Whitestown, Indiana., Redes sociales.
María Florinda Ríos Pérez, de 32 años, fue asesinada de un disparo en Whitestown, Indiana. / FOTO: Redes sociales.

Un hombre de Indiana fue acusado de homicidio voluntario por la muerte a tiros de la guatemalteca María Florinda Ríos Pérez de Velásquez, de 32 años, ocurrida el pasado miércoles 6 de noviembre en Whitestown, Indiana.

Según las autoridades, María Florinda fue asesinada de un disparo después de intentar abrir por error la puerta equivocada mientras se dirigía con su esposo a realizar un servicio de limpieza.

El sospechoso, identificado como Curt Andersen, fue ingresado en la cárcel del condado de Boone sin derecho a fianza y se presentará ante el tribunal esta semana, informaron los fiscales.

El fiscal del condado de Boone, Kent Eastwood, explicó que la decisión de presentar los cargos se tomó tras un "examen exhaustivo" de los hechos, en el cual se determinó que las acciones de Andersen no estaban amparadas por la ley de defensa propia "Stand Your Ground" de Indiana.

Es nuestra postura que la persona no tenía una creencia razonable de que ese tipo de fuerza era necesaria, dados todos los hechos que tenía en ese momento", dijo Eastwood durante una conferencia de prensa.

La escena del crimen

El día del tiroteo, la policía respondió a una llamada al 911 por una posible invasión domiciliaria. Al llegar, poco antes de las 7:00 horas, encontraron a María Florinda muerta en la parte delantera de la residencia con una herida de bala.

El arma fue disparada desde dentro por el residente de la casa, según informó la policía. Un oficial que acudió al lugar también observó un agujero de bala en la puerta principal, de acuerdo con la declaración de causa probable.

Posteriormente, la investigación determinó que la víctima formaba parte de un equipo de limpieza que había llegado por error a la dirección equivocada, y que "los hechos recopilados no respaldan" la hipótesis de una invasión domiciliaria.

María Florinda Ríos, la guatemalteca que perdió la vida tras confundir una casa en EE. UU.

Confundió la dirección del trabajo y la mataron: el caso de María Florinda Ríos en EE. UU.

La Oficina del Forense del Condado de Boone confirmó que la guatemalteca falleció debido a un disparo en la cabeza.

Investigación y reacciones

Eastwood señaló que su oficina inició la revisión del caso el 10 de noviembre, tras una investigación policial "minuciosa y profesional" que incluyó declaraciones grabadas de testigos y diagramas de la escena del crimen.

El fiscal también mencionó que ha recibido mensajes de apoyo de personas que estaban rezando por él, pero aseguró que la decisión de presentar los cargos no fue difícil.

Honestamente, no lo fue. Odio sonar despreocupado sobre esto, pero no fue una decisión difícil", dijo Eastwood.

Testimonio del esposo

El esposo de Velásquez, Mauricio Perez-Velasquez, relató a la filial de ABC en Indianápolis, WRTV, que llevaban siete meses trabajando en limpieza de casas y que él estaba con su esposa cuando fue disparada.

Nunca pensé que fuera un disparo, pero me di cuenta cuando mi esposa dio dos pasos hacia atrás, parecía que le habían dado en la cabeza", dijo. "Cayó en mis brazos, y vi la sangre. Estaba por todas partes", agregó.

La pareja tiene cuatro hijos, el menor de ellos de 11 meses, según el mismo reporte.

Eastwood concluyó que este es un hecho trágico para todos los involucrados, y extendió sus condolencias y oraciones a la familia de la víctima.

Con información de ABC News.

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónSeguridadEstados UnidosJuegos Centroamericanos#liganacional#64VueltaaGuateEE.UU.
Emisoras  Escúchanos