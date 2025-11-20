Trágico accidente en zona 5 de Villa Nueva: dos muertos

Durante la madrugada de este jueves, 20 de noviembre, se registró un accidente de tránsito en el redondel de la colonia La Enriqueta, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El saldo de este percance fue de dos personas fallecidas.
Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una colisión que se había dado entre una motocicleta y un automóvil en ese sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades de emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que presentaban múltiples golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
Preliminarmente se conoció que ambos viajaban en la motocicleta y, al momento de la fuerte colisión, cayeron sobre la cinta asfáltica muriendo en el instante.
Oscar Sánchez, vocero del cuerpo de socorro, indicó que las personas no han podido ser identificadas. Añadió que se dio aviso a las autoridades para los trámites de rigor.
Cierre vial
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que en el lugar del accidente hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público que realizan las diligencias correspondientes. Por ello, hay un cierre vial en el tramo.
Dalia Santos, vocera de la institución, indicó que se ha coordinado un carril reversible, el cual está activo desde la 16 avenida y 3ª calle de la zona 1 a zona 4 de Villa Nueva.
"Las personas que transitan desde los sectores de San Miguel Petapa, Villa Nueva y bulevar El Frutal hacia este punto se están desviando desde el redondel de La Enriqueta hacia la Covitigss", indicó.
También señaló que los conductores deben estar muy atentos para desplazarse, ya que se reporta fuerte congestionamiento por las personas que generan atrasos al reducir la velocidad para observar el área donde murieron los motoristas.