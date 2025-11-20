 Trágico accidente en zona 5 de Villa Nueva: dos muertos
Nacionales

Accidente en zona 5 de Villa Nueva deja dos muertos

Un automóvil y una motocicleta colisionaron en la zona 5 de ese municipio.

Compartir:
Un vehículo y una motocicleta colisionaron en la zona 5 de Villa Nueva, Guatemala., Bomberos Voluntarios
Un vehículo y una motocicleta colisionaron en la zona 5 de Villa Nueva, Guatemala. / FOTO: Bomberos Voluntarios

Durante la madrugada de este jueves, 20 de noviembre, se registró un accidente de tránsito en el redondel de la colonia La Enriqueta, zona 5 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El saldo de este percance fue de dos personas fallecidas.

Los Bomberos Voluntarios dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas con respecto a una colisión que se había dado entre una motocicleta y un automóvil en ese sector, por lo que de inmediato trasladaron unidades de emergencia.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que presentaban múltiples golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.

Preliminarmente se conoció que ambos viajaban en la motocicleta y, al momento de la fuerte colisión, cayeron sobre la cinta asfáltica muriendo en el instante.

Oscar Sánchez, vocero del cuerpo de socorro, indicó que las personas no han podido ser identificadas. Añadió que se dio aviso a las autoridades para los trámites de rigor.

Cierre vial

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Nueva informó que en el lugar del accidente hay presencia de agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público que realizan las diligencias correspondientes. Por ello, hay un cierre vial en el tramo.

Dalia Santos, vocera de la institución, indicó que se ha coordinado un carril reversible, el cual está activo desde la 16 avenida y 3ª calle de la zona 1 a zona 4 de Villa Nueva.

"Las personas que transitan desde los sectores de San Miguel Petapa, Villa Nueva y bulevar El Frutal hacia este punto se están desviando desde el redondel de La Enriqueta hacia la Covitigss", indicó.

También señaló que los conductores deben estar muy atentos para desplazarse, ya que se reporta fuerte congestionamiento por las personas que generan atrasos al reducir la velocidad para observar el área donde murieron los motoristas.

En Portada

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso Asalto al Ministerio de Saludt
Nacionales

CC confirma cierre del proceso para implicados en caso "Asalto al Ministerio de Salud"

09:57 AM, Nov 20
Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económicot
Deportes

Ausencia de Costa Rica en Mundial 2026 representa duro golpe económico

09:26 AM, Nov 20
Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapazt
Nacionales

Intoxicación alimentaria afecta a 15 menores en Alta Verapaz

08:09 AM, Nov 20
Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleut
Nacionales

Video evidencia el violento accidente entre picop y tuc tuc en Retalhuleu

08:40 AM, Nov 20

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaMundial 2026CorrupciónEstados UnidosSeguridad#64VueltaaGuateEE.UU.#liganacionalJuegos Centroamericanos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos