Choque de tráileres complica el paso en ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (PROVIAL-CIV) informó que dos tráileres chocaron entre sí en el kilómetro 69 de la carretera al Atlántico, en el área de Guastatoya, El Progreso.
PROVIAL-CIV mostró imágenes en las que se ve que uno de los vehículos de carga pesada se empotró en el furgón de otro, bloqueando al menos dos carriles y dejando habilitado solo uno para el paso de vehículos.
Las autoridades precisaron que el accidente en la ruta al Atlántico solo dejó daños materiales y obstrucción del paso en el sentido hacia el norte. Las autoridades gestionan grúas para movilizar los vehículos implicados en el accidente vial.
PROVIAL envió unidades de emergencia al lugar del accidente para prevenir otros hechos de tránsito. Los oficiales colocaron conos para advertir del peligro y anunciar la reducción de carriles.
Agentes de PROVIAL, equipados con chaleco verde fluorescente y sombrero, dieron señales a los choferes que circulaban por el sector, para que redujeran la velocidad y se incorporaran al único carril libre en el referido tramo.
Otro accidente en ruta Interamericana
PROVIAL informó que también envió unidades de respuesta rápida al kilómetro 22 de la carretera Interamericana, donde un picop 4x4 de doble cabina se accidentó durante la madrugada.
En ese sector, el automotor quedó en la orilla de la carretera, sin causar complicaciones viales para los demás conductores.
Sin embargo, los efectivos de PROVIAL se instalaron en el sector para señalizar el sector de accidente, colocar conos de prevención y gestionar el apoyo de grúas para mover el vehículo siniestrado.
En este segundo accidente, las autoridades precisaron que no hubo personas heridas, únicamente daños materiales. Precisaron que el percance ocurrió en el sector del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.