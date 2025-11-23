Motorista fallece luego de derrapar en ruta al Atlántico

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL) informó que este domingo 23 de noviembre de 2025 se produjo un accidente de motocicleta en el kilómetro 31 de la carretera al Atlántico, con saldo de un hombre fallecido. Las autoridades precisaron que, en ese tramo, el vehículo de dos ruedas derrapó por causas que se están investigando, cobrando la vida del conductor.
Agentes de PROVIAL acudieron al lugar afectado para instalar señales temporales de tránsito y dirigir a los automovilistas, con el fin de evitar otro percance. Las imágenes en video compartidas por la entidad evidenciaron que el hecho de tránsito ocurrió en un tramo cercano a una curva.
Las autoridades permanecen en el sector en calidad de prevención, a la espera de las autoridades del Ministerio Público para hacer los trámites de rigor en el área. Cabe destacar que el percance ocurrió en el territorio del municipio de Agua Caliente, departamento de El Progreso.
PROVIAL describió que el mortal accidente obstruye un carril, precisamente en el lado derecho de la pista, en el sentido que conduce hacia el sur.
En el lugar del suceso, los agentes de PROVIAL pidieron a los choferes bajar la velocidad para evitar otros inconvenientes. Además, al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para resguardar los restos mortales de la víctima.
Por el momento, las autoridades no han dado detalles de la identidad del fallecido, quien permanecen en la cinta asfáltica.