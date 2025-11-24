 Guatemala extradita a EE.UU. al presunto narcotraficante "El Rey del Mar"
Guatemala extradita a EE.UU. al presunto narcotraficante "El Rey del Mar"

Erick Granados fue detenido en 2017 por tener vínculos con el tráfico de drogas en la región.

Erick Alexander Granados García, alias "El Rey del Mar", fue detenido en agosto de 2017.
Erick Alexander Granados García, alias "El Rey del Mar", fue detenido en agosto de 2017. / FOTO: PNC

Las autoridades de Guatemala entregaron este lunes en extradición a Estados Unidos al narcotraficante local Erick Alexander Granados García, alias "El Rey del Mar", quien permanecía detenido desde 2017 reclamado por delitos de tráfico de cocaína.

El guatemalteco fue entregado a agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) para su traslado a Estados Unidos, confirmó la Dirección General del Sistema Penitenciario.

Granados García, de 37 años, fue detenido por la Policía Nacional Civil (PNC) el 21 de agosto de 2017 durante un operativo en una carretera entre Iztapa y Monterrico, en las costas del Pacífico de Guatemala, en cumplimiento de una orden de captura con fines de extradición.

Desde entonces, permanecía recluido en un cuartel militar en la capital y este lunes fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad hacia la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG).

Señalamientos contra "El Rey del Mar"

Según las investigaciones, El Rey del Mar lideraba una organización encargada de coordinar la recepción de grandes cargamentos de droga enviados vía marítima desde Ecuador hacia las costas del Pacífico de Guatemala.

La Justicia estadounidense acusa a Granados de los delitos de asociación ilícita y posesión con la intención de distribuir cinco kilogramos o más de cocaína en ese país.

Tras su captura hace ocho años, las fuerzas de seguridad incautaron en el Puerto Iztapa 13 lanchas, 10 radiotransmisores y sistemas de posicionamiento global (GPS) vinculados a su estructura criminal.

Durante 2025, las autoridades guatemaltecas han capturado a al menos 18 personas reclamadas en extradición por la Justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

Debido a su posición geográfica, Guatemala es utilizada como puente por los carteles internacionales para traficar drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos. En lo que va de año, se han decomisado más de ocho toneladas de cocaína en el país centroamericano, según cifras oficiales.

