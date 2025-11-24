17 Menores Rescatados de la Secta Lev Tahor en América

Al menos 17 menores de edad de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, que estaban en poder de la secta ultraortodoxa judía Lev Tahor, fueron rescatados en Yarumal, en el noroeste de Colombia, informó por medio de sus redes sociales Migración de ese país.
El operativo fue realizado por el grupo antisecuestro del Ejército en un hotel de Yarumal y permitió verificar la "situación migratoria de 26 personas, entre ellas 17 menores, cinco de ellos con circular amarilla vigente de Interpol".
Migración Colombia recordó que existen alertas de agencias homólogas contra miembros de esta secta por "presuntos delitos contra menores de edad en Guatemala y Estados Unidos, incluidas condenas a algunos líderes por secuestro y explotación sexual infantil".
Con información de Karla Marroquín/Emisoras Unidas 89.7