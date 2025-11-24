Niño guatemalteco murió atropellado en Lake Worth Beach

La comunidad guatemalteca en Estados Unidos está de luto tras la trágica muerte del pequeño Cristian Felipe Andrés, un niño guatemalteco de apenas 2 años, quien falleció la noche del martes 18 de noviembre en Lake Worth Beach, Florida, después de ser atropellado por una camioneta mientras se dirigía a la iglesia junto a su madre.
El incidente ocurrió alrededor de las 7:26 p.m., según la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO). Una camioneta Dodge Ram 1500, modelo 2001 y conducida por un hombre de 43 años de Greenacres, giraba hacia el este sobre 10th Avenue South cuando Cristian salió corriendo desde la parte frontal de un vehículo estacionado. En cuestión de segundos, el niño terminó en la trayectoria del automotor y fue brutalmente impactado.
"Ella nunca pensó perderlo tan pronto"
Juana Andrés, tía del menor, relató entre dolor y shock los momentos previos al accidente.
La mamá estaba saliendo con él, listas para ir a la iglesia. Una van pasa a recogerlos y ella le dijo: ‘Ve a la van, súbete’. Lo soltó para que caminara y ahí fue cuando la camioneta lo golpeó", explicó.
Para la familia guatemalteca, Cristian era el corazón del hogar.
Es muy triste... era el bebé de su mamá, su niño más preciado. Ella nunca pensó perderlo tan pronto", dijo la tía, conmovida.
Una intersección oscura y peligrosa
Los familiares denunciaron que el accidente ocurrió en un cruce con iluminación deficiente. Aunque existe una farola en la esquina, aseguran que casi nunca funciona bien.
Hemos pedido muchas veces que arreglen esa luz. La calle es oscura y peligrosa", señalaron, convencidos de que esto contribuyó al trágico desenlace.
PBSO informó que el conductor de la camioneta intentó alejarse tras el atropello, pero regresó minutos después para entregarse. Todavía no se determina si manejaba bajo efectos del alcohol. La División de Tráfico continúa la investigación.
La familia pide apoyo
La familia, originaria de Guatemala, inició una campaña de recaudación para cubrir los gastos funerarios del pequeño Cristian, para los cuales no estaban preparados.
El apoyo puede realizarse mediante el GoFundMe oficial creado por sus familiares.