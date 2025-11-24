Presidente Arévalo supervisa instalaciones del aeropuerto La Aurora

El presidente Bernardo Arévalo realizó este lunes, 24 de noviembre, un recorrido en el Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), en la zona 13 capitalina, para verificar cómo avanza el proceso para la recuperación y modernización de la terminal aérea. Además, para ser parte de la inauguración de los módulos de atención a cargo de Migración, que se crearon con apoyo de la comunidad internacional.
El mandatario llevó a cabo la verificación acompañado de autoridades de los Ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) y de Gobernación, así como por funcionarios del Instituto Guatemalteco de Migración y el embajador de los Estados Unidos, Tobin Bradley, entre otras autoridades.
Luego de visitar diversas áreas del aeropuerto, el funcionario brindó una conferencia de prensa en la cual se refirió a los trabajos de mejoras que se están haciendo en el lugar. Explicó que está en desarrollo la primera fase del aire acondicionado y recordó que hay dos fases más para su recuperación, hasta llegar a la automatización del sistema.
Según el mandatario, anteriormente el aeropuerto era un espacio "que daba pena" por sus condiciones, a pesar de ser la puerta de entrada al país, ya que reflejaba descuido y abandono. Añadió que, además, de los problemas en los baños, también había temas por atender en cuanto a la seguridad migratoria y el servicio, principalmente por la corrupción en esa terminal aérea.
"Pero, ahora estamos viendo acá lo que sucede cuando las instituciones del Estado se ponen a trabajar de conjunto de manera coordinada y tienen el buen apoyo oportuno de los amigos de la comunidad internacional. Porque lo que está sucediendo en el aeropuerto es el reflejo, precisamente, de la capacidad de actuar de manera coordinada con una visión estratégica las distintas instituciones que conviven en este recinto, pero que van desde instituciones de seguridad, hasta instituciones de servicio, de promoción como el Inguat. También tenemos al Ministerio de Salud. Es casi como un microcosmos", expresó.
Agregó que, para que funcione bien ese "microcosmos", debe existir una visión, buena coordinación, claridad de cómo hacer las cosas, y es lo que, según sus palabras, se está haciendo actualmente.
"El Gobierno de la República se ha impuesto, durante los últimos dos años, transformar la forma en que los guatemaltecos y guatemaltecas nos relacionamos con el Estado; y esa forma de relacionamiento es a través de las distintas funciones que cumplen los servicios públicos. Después de tantos años de descuido e indiferencia, lo público se había llegado a asociar con la ineficiencia, ineptitud e inoperancia. Eso es lo que estamos cambiando", expresó.
Inauguran módulos de Migración en el aeropuerto
En el marco de la visita de presidente fueron inaugurados 13 módulos de migración en el Aeropuerto Internacional La Aurora, donados por la Embajada de China (Taiwán), y cuyo equipo, a su vez, fue concedido por la embajada de Estados Unidos.
El titular de Migración, Danilo Rivera, dijo que estos avances se dan por la colaboración de los países socios. Mientras que la embajadora de China Taiwán, Vivia Chang, aseguró que Guatemala y la nación que representa están unidas por valores universales. Por su parte, el embajador de EE. UU., Tobin Bradley, dijo que es clave la modernización para que Guatemala se ubique a la vanguardia del control migratorio.