Pasajero fallece en ataque armado en bus urbano

Un ataque armado ocurrido en horas de la tarde de este martes, 25 de noviembre, dejó como resultado a un pasajero fallecido dentro de un bus urbano en el bulevar Liberación y 12 avenida, zona 12 de la Ciudad de Guatemala.
Según información preliminar, el piloto de la unidad de transporte detuvo la marcha frente a la estación de los Bomberos Municipales ubicada en ese punto, ya que se percató de que una persona presentaba heridas de arma de fuego.
De inmediato, el conductor solicitó el apoyo de los socorristas, quienes al llegar al lugar evaluaron al afectado y confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaba en la región del tórax.
La víctima mortal no pudo ser identificada, solo se estableció que se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad.
Las circunstancias del ataque aún no han sido esclarecidas. Las autoridades mantienen acordonada el área mientras agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público realizan las primeras diligencias.
Pasajero pierde la vida en asalto a bus en Escuintla
Una persona murió en el marco de un asalto que se registró en un bus extraurbano. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes, 25 de noviembre, en la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
De acuerdo con la información compartida, sujetos desconocidos abordaron la unidad de transporte de la empresa de transportes Esmeralda y la tomaron por asalto. Utilizando armas de fuego, amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.
El bus cubría la ruta desde Mazatenango, Retalhuleu; hacia la ciudad de Guatemala. En cierta área del tramo ocurrió el hecho de violencia, en el marco del cual falleció un hombre después de que los asaltantes le dispararan y le causaran heridas en diferentes partes del cuerpo.
* Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas 89.7