Trágico asalto a bus en Escuintla: pasajero fallece

Una persona murió en el marco de un asalto que se registró en un bus extraurbano. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este martes, 25 de noviembre, en la ruta al Pacífico, jurisdicción del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
De acuerdo con la información compartida, sujetos desconocidos abordaron la unidad de transporte de la empresa de transportes Esmeralda y la tomaron por asalto. Utilizando armas de fuego, amenazaron a los pasajeros para despojarlos de sus pertenencias.
El bus cubría la ruta desde Mazatenango, Retalhuleu; hacia la ciudad de Guatemala. En cierta área del tramo ocurrió el hecho de violencia, en el marco del cual falleció un hombre después de que los asaltantes le dispararan y le causaran heridas en diferentes partes del cuerpo.
Ante lo ocurrido, el conductor detuvo la marcha cuando transitaba por el kilómetro 88.5 de la ruta al Pacífico, en la salida de la terminal de buses de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. A este punto llegaron los Bomberos Voluntarios de la 41 compañía para dar seguimiento a la emergencia.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron dentro del bus a la persona que presentaba múltiples impactos provocados por proyectiles de arma de fuego. Al evaluarla, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
Hasta el momento, la identidad de la víctima mortal se desconoce, pues en el lugar no se localizaron documentos personales y tampoco se acercó alguna persona que pudiera reconocerla.
Los elementos de la institución de socorro también les brindaron atención a varias personas que presentaban crisis nerviosa después del crimen que presenciaron.
Investigan crimen
En el sector mencionado quedó varada la unidad de transporte de pasajeros, que presentaba varias perforaciones por las balas. La Policía Nacional Civil resguardó la escena para quedar a la espera de que fiscales del Ministerio Público hicieran el procesamiento de la escena respectivo.
En el área se mantiene un cierre vehicular parcial, por lo que se hizo un llamado a circular con precaución.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7