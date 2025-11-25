Calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajos

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó este martes 25 de noviembre, que el tránsito en la Calzada Roosevelt tendrá cambios debido a los trabajos que el Fondo Social de Solidaridad (FSS), realiza en el puente 4 del paso a desnivel que construye en dicha calzada.
El cierre parcial se realizará para ejecutar estas labores de manera segura y eficiente, dicho cierre se realizará en dirección de la Roosevelt hacia El Trébol, en los siguientes horarios:
Inicio de cierre: Miércoles 26 de noviembre y jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas.
Apertura: Jueves 27 de noviembre y viernes 28 de noviembre a las 4:00 horas.
Durante el cierre, el paso vehicular será desviado hacia el carril auxiliar, en dirección al ingreso del Hospital Roosevelt, para mantener la circulación y reducir el impacto en los conductores.
El Ministerio de Comunicaciones recomienda planificar rutas con anticipación, circular con precaución, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal operativo en el área.
Nueva conexión en la calzada Roosevelt
Según el proyecto de construcción, esta obra facilitará la conexión de los vecinos que viven en sectores como Mixco y las zonas 3, 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala. Se espera que la obra conste de una longitud de unos 402 metros.
La obra también espera beneficiar el trayecto entre estas arterias, que según cifras oficiales podría llegar a ser de 500 mil vehículos diariamente. Cabe destacar que esta obra presenta retrasos en su construcción desde hace varios meses, por problemas con la empresa constructora.
En cuanto al historial de la obra, los trabajos se retomaron el 29 de mayo de este año, con los trabajos de fundición de columnas y vigas en la nueva arteria vial.
En esa fecha, las autoridades justificaron que estas estructuras son fundamentales, porque sostendrán las losas que formarán el nuevo paso a desnivel para agilizar el tránsito vehicular y peatonal en uno de los puntos con mayor circulación en el área urbana.
Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*