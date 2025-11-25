 Calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajos
Nacionales

Calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajos

Durante el cierre, el paso vehicular será desviado hacia el carril auxiliar, en dirección al ingreso del Hospital Roosevelt.

Compartir:
Paso a desnivel calzada Roosevelt, Foto Micivi
Paso a desnivel calzada Roosevelt / FOTO: Foto Micivi

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), informó este martes 25 de noviembre, que el tránsito en la Calzada Roosevelt tendrá cambios debido a los trabajos que el Fondo Social de Solidaridad (FSS), realiza en el puente 4 del paso a desnivel que construye en dicha calzada.

El cierre parcial se realizará para ejecutar estas labores de manera segura y eficiente, dicho cierre se realizará en dirección de la Roosevelt hacia El Trébol, en los siguientes horarios:

Inicio de cierre: Miércoles 26 de noviembre y jueves 27 de noviembre a las 21:00 horas.

Apertura: Jueves 27 de noviembre y viernes 28 de noviembre a las 4:00 horas.

Durante el cierre, el paso vehicular será desviado hacia el carril auxiliar, en dirección al ingreso del Hospital Roosevelt, para mantener la circulación y reducir el impacto en los conductores.

El Ministerio de Comunicaciones recomienda planificar rutas con anticipación, circular con precaución, respetar la señalización temporal y seguir las indicaciones del personal operativo en el área.

Nueva conexión en la calzada Roosevelt

Según el proyecto de construcción, esta obra facilitará la conexión de los vecinos que viven en sectores como Mixco y las zonas 3, 7 y 11 de la Ciudad de Guatemala. Se espera que la obra conste de una longitud de unos 402 metros.

La obra también espera beneficiar el trayecto entre estas arterias, que según cifras oficiales podría llegar a ser de 500 mil vehículos diariamente. Cabe destacar que esta obra presenta retrasos en su construcción desde hace varios meses, por problemas con la empresa constructora.

En cuanto al historial de la obra, los trabajos se retomaron el 29 de mayo de este año, con los trabajos de fundición de columnas y vigas en la nueva arteria vial.

En esa fecha, las autoridades justificaron que estas estructuras son fundamentales, porque sostendrán las losas que formarán el nuevo paso a desnivel para agilizar el tránsito vehicular y peatonal en uno de los puntos con mayor circulación en el área urbana.

Diputados aprueban presupuesto del Organismo Legislativo

La asignación será financiada con Q987 millones con recursos corrientes del Estado y se complementará con recursos propios por Q100 millones,

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

En Portada

Baja la tasa de nacimientos en Guatemala: ¿Cuáles son las implicaciones para el futuro del país?t
Nacionales

Baja la tasa de nacimientos en Guatemala: ¿Cuáles son las implicaciones para el futuro del país?

06:37 PM, Nov 25
Alajuelense vs. Xelajú: una final inédita que promete emocionest
Deportes

Alajuelense vs. Xelajú: una final inédita que promete emociones

06:01 PM, Nov 25
Duras sanciones tras el conato de bronca entre jugadores de Municipal y Antigua GFCt
Deportes

Duras sanciones tras el conato de bronca entre jugadores de Municipal y Antigua GFC

07:12 PM, Nov 25
Calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajost
Nacionales

Calzada Roosevelt tendrá cierre parcial nocturno por trabajos

09:38 PM, Nov 25

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosCorrupciónSeguridadPNCSelección NacionalFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos